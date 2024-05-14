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В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую - РИА Новости, 14.05.2024
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12:33 14.05.2024 (обновлено: 14:16 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945832972.html
В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую
В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую
В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело еще одной погибшей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС . РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:33
2024-05-14T14:16
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело еще одной погибшей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС ."Количество жертв увеличилось до 16 человек", — сказал собеседник агентства.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей. Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945808396.html
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html
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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую

Количество жертв обрушения подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 16

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль у обрушившегося жилого дома в Белгороде
Пожарный автомобиль у обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Пожарный автомобиль у обрушившегося жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело еще одной погибшей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС .
"Количество жертв увеличилось до 16 человек", — сказал собеседник агентства.
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В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.
В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
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Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.
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ПроисшествияБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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