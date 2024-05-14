https://ria.ru/20240514/belgorod-1945832972.html

В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую

В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгороде на месте обрушения подъезда дома нашли еще одну погибшую

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело еще одной погибшей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС . РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:33

2024-05-14T12:33

2024-05-14T14:16

происшествия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело еще одной погибшей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС ."Количество жертв увеличилось до 16 человек", — сказал собеседник агентства.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, сигнал ракетной опасности неоднократно звучал в течение дня.В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса после удара ВСУ обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей. Помимо погибших при обрушении подъезда, еще три человека стали жертвами вечернего обстрела Белгорода, 27 жителей города получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240514/belgorod-1945808396.html

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html

белгород

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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение части дома в белгороде после обстрела