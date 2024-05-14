Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945811462.html
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:50
2024-05-14T11:50
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526099_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_fd4c7c24d5d30283b9518d3db4ebe9d4.jpg
БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.&quot;В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности&quot;, - написал Гладков.Между объявлением ракетной опасности и ее отменой прошел почти час.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526099_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_2318d2e3141da2f89373e3e0a39469e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности

Губернатор: Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
«

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.

Между объявлением ракетной опасности и ее отменой прошел почти час.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
18 марта, 00:54
 
ПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала