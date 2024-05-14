https://ria.ru/20240514/belgorod-1945811462.html
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:50
2024-05-14T11:50
2024-05-14T11:50
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.Между объявлением ракетной опасности и ее отменой прошел почти час.
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
Губернатор: Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе