https://ria.ru/20240514/belgorod-1945811462.html

В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:50

2024-05-14T11:50

2024-05-14T11:50

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.Между объявлением ракетной опасности и ее отменой прошел почти час.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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