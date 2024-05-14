https://ria.ru/20240514/belgorod-1945808396.html

Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу

Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу - РИА Новости, 14.05.2024

Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу

Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу на месте трагедии, где украинская ракета попала в многоквартирный дом и погибли 15... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:40

2024-05-14T11:40

2024-05-14T12:14

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу на месте трагедии, где украинская ракета попала в многоквартирный дом и погибли 15 человек, передает корреспондент РИА Новости. Накануне во дворе разрушенного дома по улице Щорса образовался стихийный мемориал. Его центральным элементом стала крупная мягкая игрушка в виде бегемота с изображением сердца на футболке. По информации РИА Новости, эта игрушка была найдена под завалами дома. Люди несли к мемориалу цветы и игрушки. Утром во вторник гора игрушек и цветов значительно выросла, практически закрыв собою бегемота. Появилось множество свечей. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как к мемориалу принесли красные гвоздики мужчина с женщиной. Женщина опустилась на одно колено, перекрестилась и заплакала, мужчина поддерживал ее. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html

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белгород, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела