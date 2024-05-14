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Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 14.05.2024 (обновлено: 12:14 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945808396.html
Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу
Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу - РИА Новости, 14.05.2024
Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу
Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу на месте трагедии, где украинская ракета попала в многоквартирный дом и погибли 15... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:40
2024-05-14T12:14
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу на месте трагедии, где украинская ракета попала в многоквартирный дом и погибли 15 человек, передает корреспондент РИА Новости. Накануне во дворе разрушенного дома по улице Щорса образовался стихийный мемориал. Его центральным элементом стала крупная мягкая игрушка в виде бегемота с изображением сердца на футболке. По информации РИА Новости, эта игрушка была найдена под завалами дома. Люди несли к мемориалу цветы и игрушки. Утром во вторник гора игрушек и цветов значительно выросла, практически закрыв собою бегемота. Появилось множество свечей. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как к мемориалу принесли красные гвоздики мужчина с женщиной. Женщина опустилась на одно колено, перекрестилась и заплакала, мужчина поддерживал ее. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html
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белгород, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Жители Белгорода несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу

Жители Белгорода несут цветы и игрушки к мемориалу жертвам обстрела ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Жители Белгорода продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу на месте трагедии, где украинская ракета попала в многоквартирный дом и погибли 15 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне во дворе разрушенного дома по улице Щорса образовался стихийный мемориал. Его центральным элементом стала крупная мягкая игрушка в виде бегемота с изображением сердца на футболке. По информации РИА Новости, эта игрушка была найдена под завалами дома. Люди несли к мемориалу цветы и игрушки.
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Утром во вторник гора игрушек и цветов значительно выросла, практически закрыв собою бегемота. Появилось множество свечей. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как к мемориалу принесли красные гвоздики мужчина с женщиной. Женщина опустилась на одно колено, перекрестилась и заплакала, мужчина поддерживал ее.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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