https://ria.ru/20240514/belgorod-1945787258.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:22

2024-05-14T10:22

2024-05-14T12:37

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам", - написал Гладков.Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а если они находятся на улице, то спуститься в укрытие или иное безопасное место.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945690576.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, безопасность