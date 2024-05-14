https://ria.ru/20240514/belgorod-1945787258.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:22
2024-05-14T10:22
2024-05-14T12:37
белгородская область
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вячеслав гладков
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам", - написал Гладков.Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а если они находятся на улице, то спуститься в укрытие или иное безопасное место.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945690576.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, безопасность
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Безопасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Губернатор: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности