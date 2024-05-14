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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
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10:22 14.05.2024 (обновлено: 12:37 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945787258.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:22
2024-05-14T12:37
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам&quot;, - написал Гладков.Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а если они находятся на улице, то спуститься в укрытие или иное безопасное место.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945690576.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, безопасность
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Безопасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Губернатор: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам", - написал Гладков.

Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а если они находятся на улице, то спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
13 мая, 18:30
 
Белгородская областьБелгородВячеслав ГладковБелгородский районБезопасность
 
 
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