https://ria.ru/20240514/belgorod-1945762156.html

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 28 минут

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 28 минут - РИА Новости, 14.05.2024

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 28 минут

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 28 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T05:31

2024-05-14T05:31

2024-05-14T05:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 28 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор объявлял об опасности в 04.58 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

белгород

белгородский район

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