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Ракетная опасность в Белгороде продлилась 28 минут
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 28 минут - РИА Новости, 14.05.2024
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 28 минут
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 28 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:31
2024-05-14T05:31
2024-05-14T05:31
специальная военная операция на украине
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белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, она продлилась 28 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор объявлял об опасности в 04.58 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 28 минут
Губернатор Гладков: в Белгороде отменили ракетную опасность