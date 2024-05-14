https://ria.ru/20240514/belgorod-1945760818.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:01
2024-05-14T05:01
2024-05-14T05:01
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240322/belgorod-1935055621.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности