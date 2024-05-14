https://ria.ru/20240514/bayden-1945798992.html

Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги

Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги - РИА Новости, 14.05.2024

Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги

Партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, заявил экс-депутат Рады Андрей Деркач в интервью белорусскому... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:11

2024-05-14T11:11

2024-05-14T15:11

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МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, заявил экс-депутат Рады Андрей Деркач в интервью белорусскому госагентству Белта."Партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украины", — сказал он.Деркач добавил, что "мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca". Это компания, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. По его словам, показаны "все проводки" и они есть в распоряжении конгресса. "И конгресс США на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влиянием", — сказал Деркач. Он также рассказал о подготовке к подрыву "Северных потоков"."Мы установили практически всю группу. <…> Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на "Южных потоках", затем арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда", — уточнил Деркач.Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта. По словам экс-депутата, все это проходило под кураторством Кристофера Смита, которого он назвал вторым человеком в посольстве США на Украине в тот период, а также "известным церэушником". Деркач уточнил, что сейчас Смит занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии.В апреле Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении парламентариев перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.

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https://ria.ru/20240503/sevpotok-1943637439.html

https://ria.ru/20240505/tramp-1943932712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, украина, джо байден, андрей деркач, дарья дугина, morgan stanley , госдума рф