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Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги - РИА Новости, 14.05.2024
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11:11 14.05.2024 (обновлено: 15:11 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/bayden-1945798992.html
Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги
Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги - РИА Новости, 14.05.2024
Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги
Партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, заявил экс-депутат Рады Андрей Деркач в интервью белорусскому... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:11
2024-05-14T15:11
в мире
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россия
украина
джо байден
андрей деркач
дарья дугина
morgan stanley
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МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, заявил экс-депутат Рады Андрей Деркач в интервью белорусскому госагентству Белта."Партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украины", — сказал он.Деркач добавил, что "мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca". Это компания, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. По его словам, показаны "все проводки" и они есть в распоряжении конгресса. "И конгресс США на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влиянием", — сказал Деркач. Он также рассказал о подготовке к подрыву "Северных потоков".&quot;Мы установили практически всю группу. &lt;…&gt; Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на &quot;Южных потоках&quot;, затем арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта &quot;Андромеда&quot;, — уточнил Деркач.Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта. По словам экс-депутата, все это проходило под кураторством Кристофера Смита, которого он назвал вторым человеком в посольстве США на Украине в тот период, а также "известным церэушником". Деркач уточнил, что сейчас Смит занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии.В апреле Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении парламентариев перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
https://ria.ru/20240513/sallivan-1945744826.html
https://ria.ru/20240503/sevpotok-1943637439.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, андрей деркач, дарья дугина, morgan stanley , госдума рф
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Андрей Деркач, Дарья Дугина, Morgan Stanley , Госдума РФ
Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги

Экс-депутат Рады: партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм через Burisma

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, заявил экс-депутат Рады Андрей Деркач в интервью белорусскому госагентству Белта.
"Партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украины", — сказал он.
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Деркач добавил, что "мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca". Это компания, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена.
По его словам, показаны "все проводки" и они есть в распоряжении конгресса.
"И конгресс США на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влиянием", — сказал Деркач.
Он также рассказал о подготовке к подрыву "Северных потоков".
«

"Мы установили практически всю группу. <…> Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на "Южных потоках", затем арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда", — уточнил Деркач.

Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта.
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По словам экс-депутата, все это проходило под кураторством Кристофера Смита, которого он назвал вторым человеком в посольстве США на Украине в тот период, а также "известным церэушником". Деркач уточнил, что сейчас Смит занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии.
В апреле Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России.
В обращении парламентариев перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
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В миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденАндрей ДеркачДарья ДугинаMorgan StanleyГосдума РФ
 
 
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