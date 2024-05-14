Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги
Экс-депутат Рады: партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм через Burisma
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Партнеры семьи президента США Джо Байдена спонсировали терроризм через компанию Burisma, заявил экс-депутат Рады Андрей Деркач в интервью белорусскому госагентству Белта.
"Партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украины", — сказал он.
Деркач добавил, что "мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca". Это компания, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена.
По его словам, показаны "все проводки" и они есть в распоряжении конгресса.
"И конгресс США на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влиянием", — сказал Деркач.
Он также рассказал о подготовке к подрыву "Северных потоков".
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"Мы установили практически всю группу. <…> Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на "Южных потоках", затем арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда", — уточнил Деркач.
Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта.
По словам экс-депутата, все это проходило под кураторством Кристофера Смита, которого он назвал вторым человеком в посольстве США на Украине в тот период, а также "известным церэушником". Деркач уточнил, что сейчас Смит занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии.
В обращении парламентариев перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.