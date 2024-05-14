https://ria.ru/20240514/bakalavr-1945885257.html

Из системы высшего образования исключат понятие "бакалавр"

Из системы высшего образования исключат понятие "бакалавр" - РИА Новости, 14.05.2024

Из системы высшего образования исключат понятие "бакалавр"

Термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, сообщил на заседании Госдумы кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:54

2024-05-14T14:54

2024-05-14T16:10

общество

россия

валерий фальков

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, сообщил на заседании Госдумы кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков."В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", — подчеркнул он.По словам Фалькова, количество программ продолжительностью 5-5,5 лет постепенно увеличивается. Кроме того, в результате преобразований у выпускников появляется больше возможностей."В прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование", — подчеркнул кандидат на пост министра.Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой, так как сама по себе "эффективная магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась".

https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945824095.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента