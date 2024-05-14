https://ria.ru/20240514/bakalavr-1945885257.html
Из системы высшего образования исключат понятие "бакалавр"
Из системы высшего образования исключат понятие "бакалавр" - РИА Новости, 14.05.2024
Из системы высшего образования исключат понятие "бакалавр"
Термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, сообщил на заседании Госдумы кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:54
2024-05-14T14:54
2024-05-14T16:10
общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, сообщил на заседании Госдумы кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков."В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", — подчеркнул он.По словам Фалькова, количество программ продолжительностью 5-5,5 лет постепенно увеличивается. Кроме того, в результате преобразований у выпускников появляется больше возможностей."В прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование", — подчеркнул кандидат на пост министра.Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой, так как сама по себе "эффективная магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась".
https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945824095.html
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общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
Из системы высшего образования исключат понятие "бакалавр"
Фальков: в системе высшего образования в России не будет понятия "бакалавр"
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, сообщил на заседании Госдумы кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков.
«
"В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", — подчеркнул он.
По словам Фалькова, количество программ продолжительностью 5-5,5 лет постепенно увеличивается. Кроме того, в результате преобразований у выпускников появляется больше возможностей.
"В прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование", — подчеркнул кандидат на пост министра.
Он отметил, что в новой системе магистратура останется, но будет совершенно другой, так как сама по себе "эффективная магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась".