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"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО
"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО - РИА Новости, 14.05.2024
"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО
Российские военные наносят удары по авиации ВСУ в пунктах перевооружения и дозаправки, полностью уничтожая ее, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:12
2024-05-14T11:12
2024-05-14T11:12
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные наносят удары по авиации ВСУ в пунктах перевооружения и дозаправки, полностью уничтожая ее, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Во второй раз за два месяца вертолеты украинской армии приземлились недалеко от линии фронта на востоке Украины для дозаправки и перевооружения — после чего их засек пролетавший российский беспилотник. Несколько мгновений спустя российский боеприпас большой дальности — возможно, это была баллистическая ракета наземного базирования “Искандер” — взорвал все три вертолета", — отметил он.Экс подчеркнул, что Украина не в состоянии обеспечить надлежащую противовоздушную оборону вдоль всей линии фронта. Кроме того, добавил он, Россия усовершенствовала процесс обнаружения цели и нанесения удара по ней, сделав его намного быстрее. Все это, по мнению эксперта, позволяет российской армии ликвидировать авиацию противника в пунктах пополнения боекомплекта и дозаправки топливом, которые находятся недалеко от линии соприкосновения.В понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, россия, полтавская область, белгород, forbes, сергей лебедев
В мире, Россия, Полтавская область, Белгород, Forbes, Сергей Лебедев
"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО
Forbes: ВС РФ не дают ВСУ использовать авиацию, уничтожая ее в момент дозаправки