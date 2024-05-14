https://ria.ru/20240514/aviatsiya-1945799584.html

"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО

"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО - РИА Новости, 14.05.2024

"Все три вертолета": в СМИ забили тревогу из-за маневра России в зоне СВО

Российские военные наносят удары по авиации ВСУ в пунктах перевооружения и дозаправки, полностью уничтожая ее, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:12

2024-05-14T11:12

2024-05-14T11:12

в мире

россия

полтавская область

белгород

forbes

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937292252_0:82:3167:1863_1920x0_80_0_0_79e3a4d56e6cb05c7e0d0766b3eea488.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные наносят удары по авиации ВСУ в пунктах перевооружения и дозаправки, полностью уничтожая ее, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Во второй раз за два месяца вертолеты украинской армии приземлились недалеко от линии фронта на востоке Украины для дозаправки и перевооружения — после чего их засек пролетавший российский беспилотник. Несколько мгновений спустя российский боеприпас большой дальности — возможно, это была баллистическая ракета наземного базирования “Искандер” — взорвал все три вертолета", — отметил он.Экс подчеркнул, что Украина не в состоянии обеспечить надлежащую противовоздушную оборону вдоль всей линии фронта. Кроме того, добавил он, Россия усовершенствовала процесс обнаружения цели и нанесения удара по ней, сделав его намного быстрее. Все это, по мнению эксперта, позволяет российской армии ликвидировать авиацию противника в пунктах пополнения боекомплекта и дозаправки топливом, которые находятся недалеко от линии соприкосновения.В понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу, на нем дислоцируется 831-я бригада тактической авиации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240514/kurten-1945774126.html

https://ria.ru/20240514/sholts-1945784869.html

россия

полтавская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, полтавская область, белгород, forbes, сергей лебедев