https://ria.ru/20240514/aviabomba-1946003058.html

Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и БПЛА

Средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области управляемую авиабомбу Hammer и украинский беспилотник, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:16

2024-05-14T21:16

2024-05-14T21:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590573_0:245:3049:1960_1920x0_80_0_0_04849b0c7d644e1befbcfe0cf7678033.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области управляемую авиабомбу Hammer и украинский беспилотник, сообщает во вторник Минобороны России. "С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы "Hammer" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что дежурными средствами ПВО управляемая авиабомба французского производства и украинский беспилотник уничтожены над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия