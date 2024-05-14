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Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и БПЛА
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и БПЛА - РИА Новости, 14.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и БПЛА
Средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области управляемую авиабомбу Hammer и украинский беспилотник, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:16
2024-05-14T21:16
2024-05-14T21:16
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области управляемую авиабомбу Hammer и украинский беспилотник, сообщает во вторник Минобороны России. "С 18.00 до 19.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы "Hammer" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что дежурными средствами ПВО управляемая авиабомба французского производства и украинский беспилотник уничтожены над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и БПЛА
Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу Hammer и БПЛА