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СМИ раскрыли, какая ловушка ждет ВСУ рядом с Харьковом
СМИ раскрыли, какая ловушка ждет ВСУ рядом с Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ раскрыли, какая ловушка ждет ВСУ рядом с Харьковом
Российские военные нанесут значительный ущерб Вооруженным силам Украины в Харьковской области, пишет Asia Times. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:50
2024-05-14T09:50
2024-05-14T09:50
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные нанесут значительный ущерб Вооруженным силам Украины в Харьковской области, пишет Asia Times."Если Россия намеревалась заставить армию Украины перебросить свои войска на север, то, похоже, это ей пока удается. Передвижения украинцев дадут российской армии возможность нанести им еще больший урон", — говорится в материале.Обозреватель предположил, что в результате боев в Харьковской области украинские силы могут быть значительно раздроблены, поскольку ВСУ не подготовили оборону в этом регионе.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Министерство обороны заявило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240514/nyt-1945772679.html
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В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Политика, Вооруженные силы РФ
СМИ раскрыли, какая ловушка ждет ВСУ рядом с Харьковом
Asia Times: ВС России нанесут значительный ущерб ВСУ в Харьковской области