https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

"Жестокая реальность". Куда приведут протесты против Пашиняна

"Жестокая реальность". Куда приведут протесты против Пашиняна - РИА Новости, 14.05.2024

"Жестокая реальность". Куда приведут протесты против Пашиняна

На антиправительственных демонстрациях в Армении уже задержали более ста человек. Тем не менее люди продолжают требовать отставки премьер-министра. А оппозиция... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:07

армения

азербайджан

никол пашинян

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На антиправительственных демонстрациях в Армении уже задержали более ста человек. Тем не менее люди продолжают требовать отставки премьер-министра. А оппозиция пытается организовать ему импичмент. Причина — в уступках, которые Ереван, по мнению протестующих, делает Баку. О перспективах Пашиняна и поддерживаемого им мирного процесса — в материале РИА Новости.На пути к мируНепосредственный повод для беспорядков — начало делимитации границы с Азербайджаном. К жителям Тавушской области, часть которой в апреле официально перешла под контроль Баку, присоединились и многие другие. Пашинян пытается ослабить напряженность, объясняя, что делимитация с демаркацией взаимовыгодны и положат конец "беспределу". Но его не хотят слушать.Главы МИД Армении и Азербайджана 10 и 11 мая обсудили в Казахстане подготовку договора "О мире и учреждении межгосударственных отношений". Стороны подтвердили прогресс в пограничном вопросе и условились продолжить консультации. Документ должны подписать до ноября. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян обозначил и дальнейшие планы — "разблокировка всех транспортных коммуникаций в регионе".Он уточнил, что инфраструктура останется под юрисдикцией стран, на чьей территории расположена. То есть без делимитации и демаркации никак не обойтись.В ответ настоятель Тавушской епархии ААЦ и глава движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстанян призвал людей с восьми часов утра 13 мая выйти на улицы. К полудню понедельника, по данным армянского МВД, задержали более ста пятидесяти человек.Парламентская арифметикаГалстанян настаивает на запуске процедуры импичмента Пашиняна. Это не так просто.Чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение Национального собрания, нужно 38 депутатов. Кроме того, оппозиция должна заранее предложить кандидатуру нового премьера.У оппозиционных партий "Айастан" и "Честь имею" 35 мандатов. Единственный независимый парламентарий — Ишхан Закарян. "Он не отверг предложение присоединиться, — заявил архиепископ на митинге в Ереване 12 мая. — Можем констатировать, что мы преодолели первый этап".После этого понадобится переманить на свою сторону часть депутатов из правящего блока (для принятия решения требуется 54 голоса). Там, помимо представителей партии "Гражданский договор", возглавляемой Пашиняном, еще девять человек. Даже если они пойдут на сотрудничество с оппозицией, этого мало. Одна из задач массовых акций — повлиять на однопартийцев премьера.Что же касается возможного преемника Пашиняна, то тут ясности нет. "Обсуждаются разные варианты, любимые и нелюбимые имена" — так 11 мая Галстанян ответил на вопрос журналиста. Сам он претендовать на высокий пост не может: у него есть канадское гражданство. Глава кабмина, по его мнению, должен быть беспартийным: "Новое правительство согласия нужно сформировать из профессионалов. Только так мы добьемся внутренней солидарности"."Альтернативы нет"Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что на самом деле власти Пашиняна пока ничто не угрожает."Не видно структурированности среди тех, кто выступает против его политики. Там ведь очень разные силы: есть те, кто эмоционально переживает поражение в Карабахе, те, кто конкретно против делимитации, а многие примыкают к акциям спонтанно", — отмечает, в частности, политолог Андрей Суздальцев.Он напоминает, что армянское общество в целом разочаровано сложившейся ситуацией, как это было и после поражения в войне 2020-го. Но далеко не у всех эти эмоции замыкаются персонально на фигуре Пашиняна. Поэтому его отставка маловероятна.Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов, в свою очередь, указывает, что оппозиции действительно непросто набрать нужное число голосов в парламенте. Нет никаких признаков того, что сторонники Пашиняна готовы его "сдать"."С другой стороны, противники премьера используют те же методы — ведь в 2018-м его привели к власти массовые демонстрации, — уточняет политолог. — Но сейчас масштаб не тот".Впрочем, и у Пашиняна пространства для маневров нет: он может только продолжать мирный процесс, причем заключая соглашение на условиях Баку. "Это жестокая реальность для Армении, потому что нет союзников, способных заступиться. Надежды на Францию, Индию или Кипр — это иллюзии. Полагаю, Пашинян искренне хочет добиться мира на условиях сохранения территории в границах Армянской ССР", — продолжает Крылов."По большому счету, даже если власть сменится, встанет вопрос: что делать дальше? Альтернатива такая: или принимать условия Азербайджана, или ставить все на новую войну. Ереван к войне не готов", — заключает эксперт. Так что Пашинян, несмотря на протесты, по-прежнему выражает настроения значительной части общества, категорически не желающей возобновления горячего конфликта с соседями.

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армения, азербайджан, никол пашинян