https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html

У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками

У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками - РИА Новости, 14.05.2024

У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками

При досмотре гражданина США Роберта Вудлэнда, арестованного в январе за наркотики, обнаружили порядка 50 свертков с наркотическими веществами, зачитала... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:16

2024-05-14T17:16

2024-05-14T17:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При досмотре гражданина США Роберта Вудлэнда, арестованного в январе за наркотики, обнаружили порядка 50 свертков с наркотическими веществами, зачитала гособвинитель показания свидетеля в Останкинском районном суде Москвы, рассматривающем дело по существу. Останкинский райсуд 6 января арестовал Вудлэнда по обвинению в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Иных подробностей в суде не предоставили. Посольство США в Москве отмечало, что в курсе сообщений о его аресте. "Было обнаружено и изъято… в правом боковом кармане куртки, надетой на досматриваемом [Вудлэнде] один сверток из полимерного материала с веществом внутри, в правом боковом кармане кофты черного цвета… были обнаружены и изъяты 13 свертков из полимерного материала, обмотанных липкой лентой и магнитом внутри… в левом боковом кармане кофты… были обнаружены и изъяты 35 свертков", - следует из показаний понятого по делу, которые огласила гособвинитель. Адвокат Алексей Мирошниченко подтвердил РИА Новости, что в деле есть протокол об изъятии 49 свертков с наркотическими веществами. Второй адвокат Станислав Кшевицкий добавил, что доказательств, "подтверждающих сбыт, либо покушение на сбыт наркотиков, в материалах дела не содержится". Защита не стала комментировать фабулу уголовного дела, отметив, что пока разглашать детали дела преждевременно, но уточнила, что их клиент еще не давал показаний. Дело Вудлэнда в настоящее время рассматривают по существу. Свои доказательства представляет сторона защиты. Обвиняемый общается с судом через переводчика.

https://ria.ru/20240502/delo-1943556297.html

https://ria.ru/20240326/gershkovich-1935861602.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва