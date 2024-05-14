https://ria.ru/20240514/arest-1945943160.html
У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками
У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками - РИА Новости, 14.05.2024
У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками
При досмотре гражданина США Роберта Вудлэнда, арестованного в январе за наркотики, обнаружили порядка 50 свертков с наркотическими веществами, зачитала... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:16
2024-05-14T17:16
2024-05-14T17:16
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При досмотре гражданина США Роберта Вудлэнда, арестованного в январе за наркотики, обнаружили порядка 50 свертков с наркотическими веществами, зачитала гособвинитель показания свидетеля в Останкинском районном суде Москвы, рассматривающем дело по существу. Останкинский райсуд 6 января арестовал Вудлэнда по обвинению в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Иных подробностей в суде не предоставили. Посольство США в Москве отмечало, что в курсе сообщений о его аресте. "Было обнаружено и изъято… в правом боковом кармане куртки, надетой на досматриваемом [Вудлэнде] один сверток из полимерного материала с веществом внутри, в правом боковом кармане кофты черного цвета… были обнаружены и изъяты 13 свертков из полимерного материала, обмотанных липкой лентой и магнитом внутри… в левом боковом кармане кофты… были обнаружены и изъяты 35 свертков", - следует из показаний понятого по делу, которые огласила гособвинитель. Адвокат Алексей Мирошниченко подтвердил РИА Новости, что в деле есть протокол об изъятии 49 свертков с наркотическими веществами. Второй адвокат Станислав Кшевицкий добавил, что доказательств, "подтверждающих сбыт, либо покушение на сбыт наркотиков, в материалах дела не содержится". Защита не стала комментировать фабулу уголовного дела, отметив, что пока разглашать детали дела преждевременно, но уточнила, что их клиент еще не давал показаний. Дело Вудлэнда в настоящее время рассматривают по существу. Свои доказательства представляет сторона защиты. Обвиняемый общается с судом через переводчика.
https://ria.ru/20240502/delo-1943556297.html
https://ria.ru/20240326/gershkovich-1935861602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
У арестованного в Москве американца нашли 49 свертков с наркотиками
У арестованного в Москве американца Вудлэнда нашли 49 свертков с наркотиками
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При досмотре гражданина США Роберта Вудлэнда, арестованного в январе за наркотики, обнаружили порядка 50 свертков с наркотическими веществами, зачитала гособвинитель показания свидетеля в Останкинском районном суде Москвы, рассматривающем дело по существу.
Останкинский райсуд 6 января арестовал Вудлэнда по обвинению в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Иных подробностей в суде не предоставили. Посольство США в Москве отмечало, что в курсе сообщений о его аресте.
"Было обнаружено и изъято… в правом боковом кармане куртки, надетой на досматриваемом [Вудлэнде] один сверток из полимерного материала с веществом внутри, в правом боковом кармане кофты черного цвета… были обнаружены и изъяты 13 свертков из полимерного материала, обмотанных липкой лентой и магнитом внутри… в левом боковом кармане кофты… были обнаружены и изъяты 35 свертков", - следует из показаний понятого по делу, которые огласила гособвинитель.
Адвокат Алексей Мирошниченко подтвердил РИА Новости, что в деле есть протокол об изъятии 49 свертков с наркотическими веществами. Второй адвокат Станислав Кшевицкий добавил, что доказательств, "подтверждающих сбыт, либо покушение на сбыт наркотиков, в материалах дела не содержится".
Защита не стала комментировать фабулу уголовного дела, отметив, что пока разглашать детали дела преждевременно, но уточнила, что их клиент еще не давал показаний.
Дело Вудлэнда в настоящее время рассматривают по существу. Свои доказательства представляет сторона защиты. Обвиняемый общается с судом через переводчика.