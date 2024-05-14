https://ria.ru/20240514/arest-1945818257.html
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода - РИА Новости, 14.05.2024
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода
Судебные приставы наложили арест на имущество ПАО "Ярославский судостроительный завод", свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:03
2024-05-14T12:03
2024-05-14T12:57
россия
ярославский судостроительный завод
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
ярославская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на имущество ПАО "Ярославский судостроительный завод", свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.Согласно этим данным, на имущество Ярославского судостроительного завода наложен арест по решению арбитражного суда Ярославской области, которое было вынесено в апреле. Исполнительное производство было возбуждено 2 мая.Ярославский судостроительный завод строит морские и речные суда водоизмещением до 3400 тонн, в том числе рыболовные суда, танкеры для нефтепродуктов, вспомогательные суда для аварийно-спасательных служб, патрульные катера, яхты, сообщается на сайте предприятия.
https://ria.ru/20240503/ekonomika-1943611597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ярославский судостроительный завод, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия, ярославская область
Россия, Ярославский судостроительный завод, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия, Ярославская область
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода
Приставы арестовали имущество Ярославского судостроительного завода