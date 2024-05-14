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Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода - РИА Новости, 14.05.2024
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12:03 14.05.2024 (обновлено: 12:57 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/arest-1945818257.html
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода - РИА Новости, 14.05.2024
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода
Судебные приставы наложили арест на имущество ПАО "Ярославский судостроительный завод", свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:03
2024-05-14T12:57
россия
ярославский судостроительный завод
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
ярославская область
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на имущество ПАО "Ярославский судостроительный завод", свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.Согласно этим данным, на имущество Ярославского судостроительного завода наложен арест по решению арбитражного суда Ярославской области, которое было вынесено в апреле. Исполнительное производство было возбуждено 2 мая.Ярославский судостроительный завод строит морские и речные суда водоизмещением до 3400 тонн, в том числе рыболовные суда, танкеры для нефтепродуктов, вспомогательные суда для аварийно-спасательных служб, патрульные катера, яхты, сообщается на сайте предприятия.
https://ria.ru/20240503/ekonomika-1943611597.html
россия
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россия, ярославский судостроительный завод, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия, ярославская область
Россия, Ярославский судостроительный завод, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия, Ярославская область
Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода

Приставы арестовали имущество Ярославского судостроительного завода

© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкКорабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода
Корабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Корабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на имущество ПАО "Ярославский судостроительный завод", свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.
Согласно этим данным, на имущество Ярославского судостроительного завода наложен арест по решению арбитражного суда Ярославской области, которое было вынесено в апреле. Исполнительное производство было возбуждено 2 мая.
Ярославский судостроительный завод строит морские и речные суда водоизмещением до 3400 тонн, в том числе рыболовные суда, танкеры для нефтепродуктов, вспомогательные суда для аварийно-спасательных служб, патрульные катера, яхты, сообщается на сайте предприятия.
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РоссияЯрославский судостроительный заводФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ПроисшествияЯрославская область
 
 
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