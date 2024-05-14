https://ria.ru/20240514/arest-1945787854.html

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке - РИА Новости, 14.05.2024

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:27

2024-05-14T10:27

2024-05-14T12:55

происшествия

россия

юрий кузнецов

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко."На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. По части 6 статьи 290 УК России может грозить до 15 лет заключения.По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, возглавляя 8-е управление Генштаба ВС России, получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу".При обысках у военного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.

https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, юрий кузнецов, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова