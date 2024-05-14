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Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке - РИА Новости, 14.05.2024
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10:27 14.05.2024 (обновлено: 12:55 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/arest-1945787854.html
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке - РИА Новости, 14.05.2024
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:27
2024-05-14T12:55
происшествия
россия
юрий кузнецов
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко."На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. По части 6 статьи 290 УК России может грозить до 15 лет заключения.По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, возглавляя 8-е управление Генштаба ВС России, получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу".При обысках у военного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html
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происшествия, россия, юрий кузнецов, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны по делу о взятке

Суд отправил под стражу главного кадровика Минобороны Кузнецова по делу о взятке

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Минобороны России
Юрий Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Замминистра Тимуру Иванову вменяют взятку в миллиард рублей
8 мая, 15:41
Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. По части 6 статьи 290 УК России может грозить до 15 лет заключения.
По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, возглавляя 8-е управление Генштаба ВС России, получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу".
При обысках у военного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.
Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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ПроисшествияРоссияЮрий КузнецовСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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