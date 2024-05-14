https://ria.ru/20240514/arest-1945753885.html

Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны

Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны - РИА Новости, 14.05.2024

Следствие попросило арестовать тезку начальника кадрового главка Минобороны

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T01:38

2024-05-14T01:38

2024-05-14T11:43

россия

юрий кузнецов

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича", — рассказал собеседник агентства.Как указано на сайте суда, судебное заседание было назначено на 18.25 мск понедельника, результат рассмотрения материала на данный момент не опубликован. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о следственных действиях в отношении начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.Кузнецов сообщается на сайте Минобороны, Кузнецов носит воинское звание генерал-лейтенант. В 2010 году был назначен начальником восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России (данный орган военного управления Генштаба возглавляет Службу защиты государственной тайны, фактически занимается технической защитой информации). Управление кадров Минобороны возглавил год назад, в мае 2023-го.В конце апреля по обвинению во взяточничестве был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Чиновника, курировавшего в ведомстве работу военно-строительного комплекса, арестовали до 23 июня. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html

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россия, юрий кузнецов, происшествия