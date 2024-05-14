https://ria.ru/20240514/antonov-1945758298.html

Антонов предрек США последствия после запрета на импорт урана из России

Антонов предрек США последствия после запрета на импорт урана из России - РИА Новости, 14.05.2024

Антонов предрек США последствия после запрета на импорт урана из России

Запрет на ввоз в США урана из России ударит по самим Штатам, а Москва реализует свои проекты в других странах, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:44

2024-05-14T03:44

2024-05-14T15:20

сша

россия

вашингтон (штат)

анатолий антонов

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Запрет на ввоз в США урана из России ударит по самим Штатам, а Москва реализует свои проекты в других странах, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова распространила дипмиссия."Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране", — сказал он.Так дипломат отреагировал на подписание президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорт в США российского урана.Белый дом, как отметил посол, продолжает провальные попытки нанести Москве стратегическое экономическое поражение. При этом такой шаг Байдена Антонов назвал выпадом не только против России, но и против всего мирового рынка уранового топлива для АЭС. Запрет со стороны Вашингтона приведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях, подчеркнул он."Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции", — добавил дипломат.Посол отметил, что, "не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике", игнорируя интересы собственных потребителей."Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз", — заверил Антонов.Посол выразил уверенность, что предприятия атомной отрасли России не удастся "поставить на колени", так как они сконцентрируются на реализации многочисленных проектов в других странах."А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам", — заключил дипломат.Закон, одобренный ранее сенатом и палатой представителей конгресса США, предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных там предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.Вместе с тем документ разрешает министру энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой Минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" Штатов. Кроме того, имеется возможность представлять до 2027-го исключения из запрета, в том числе если такой шаг отвечает "национальным интересам" США.При этом крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже предупредила, что после введения запрета обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения, чтобы продолжить поставки урана своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.

https://ria.ru/20240508/uran-1944667848.html

https://ria.ru/20240428/uran-1942887034.html

https://ria.ru/20240420/uran-1941213403.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, джо байден