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Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 14.05.2024
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09:08 14.05.2024 (обновлено: 10:18 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945776853.html
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ, сообщил спикер... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:08
2024-05-14T10:18
госдума рф
политика
антон алиханов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240514/ministry-1945776963.html
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госдума рф, политика, антон алиханов
Госдума РФ, Политика, Антон Алиханов
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.
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