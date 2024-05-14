https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945776853.html
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ, сообщил спикер... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:08
2024-05-14T09:08
2024-05-14T10:18
госдума рф
политика
антон алиханов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240514/ministry-1945776963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, антон алиханов
Госдума РФ, Политика, Антон Алиханов
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга
Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга