https://ria.ru/20240514/alikhanov-1945776853.html

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алиханова главой Минпромторга

Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ, сообщил спикер... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:08

2024-05-14T09:08

2024-05-14T10:18

госдума рф

политика

антон алиханов

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопрос об утверждении кандидатуры Антона Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Об утверждении Алиханова Антона Андреевича министром промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал Володин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240514/ministry-1945776963.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, политика, антон алиханов