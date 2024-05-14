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Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы - РИА Новости, 14.05.2024
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10:07 14.05.2024 (обновлено: 16:57 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/alama-ata-1945784528.html
Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы
Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы - РИА Новости, 14.05.2024
Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы
Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев, расположенный в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау, состоялось в Алма-Ате в память о Великой Победе,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:07
2024-05-14T16:57
алма-ата
день победы
казахстан
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АЛМА-АТА, 14 мая – РИА Новости. Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев, расположенный в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау, состоялось в Алма-Ате в память о Великой Победе, вершину высотой более 4 тысяч метров покорили 310 участников, сообщает пресс-служба содружества спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана Turclub. "Восхождение было организованно управлением туризма Алма-Аты, федерацией альпинизма и содружеством спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана. Альпиниада посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 1 тысячи человек зарегистрировалось онлайн для участия в альпиниаде на пик Героев Панфиловцев, высота вершины 4120 метров. Преодолев горные препятствия в условиях непогоды, вершины достигли 310 участников", - говорится в сообщении. Отмечается, что безопасность участников восхождения обеспечивали 47 волонтеров федерации альпинизма Алма-Аты и 15 спасателей городской службы спасения. "На вершине Роман Шестернин, чемпион мира по альпинизму, вручал сертификаты. Традиционно на пике угощали шампанским в честь Дня Победы и подвига 28 Героев Панфиловцев", - отмечается в документе. Впервые восхождение на гору было совершено в 1942 году группой курсантов всесоюзной школы горной подготовки. Ежегодную альпиниаду на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате начали проводить для всех желающих с 2012 года.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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алма-ата, день победы, казахстан
Алма-Ата, День Победы, Казахстан
Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы

Более 300 человек взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы

© Фото : Содружество Спортивных Туристов Алматы и КазахстанаМассовое восхождение на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате
Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Содружество Спортивных Туристов Алматы и Казахстана
Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 14 мая – РИА Новости. Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев, расположенный в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау, состоялось в Алма-Ате в память о Великой Победе, вершину высотой более 4 тысяч метров покорили 310 участников, сообщает пресс-служба содружества спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана Turclub.
«
"Восхождение было организованно управлением туризма Алма-Аты, федерацией альпинизма и содружеством спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана. Альпиниада посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 1 тысячи человек зарегистрировалось онлайн для участия в альпиниаде на пик Героев Панфиловцев, высота вершины 4120 метров. Преодолев горные препятствия в условиях непогоды, вершины достигли 310 участников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что безопасность участников восхождения обеспечивали 47 волонтеров федерации альпинизма Алма-Аты и 15 спасателей городской службы спасения. "На вершине Роман Шестернин, чемпион мира по альпинизму, вручал сертификаты. Традиционно на пике угощали шампанским в честь Дня Победы и подвига 28 Героев Панфиловцев", - отмечается в документе.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 мая, 00:18
Впервые восхождение на гору было совершено в 1942 году группой курсантов всесоюзной школы горной подготовки. Ежегодную альпиниаду на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате начали проводить для всех желающих с 2012 года.
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