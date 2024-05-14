https://ria.ru/20240514/alama-ata-1945784528.html

Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы

Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы - РИА Новости, 14.05.2024

Альпинисты взошли на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате в честь Дня Победы

Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев, расположенный в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау, состоялось в Алма-Ате в память о Великой Победе,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:07

2024-05-14T10:07

2024-05-14T16:57

алма-ата

день победы

казахстан

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АЛМА-АТА, 14 мая – РИА Новости. Массовое восхождение на пик Героев Панфиловцев, расположенный в Малоалматинском ущелье Заилийского Алатау, состоялось в Алма-Ате в память о Великой Победе, вершину высотой более 4 тысяч метров покорили 310 участников, сообщает пресс-служба содружества спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана Turclub. "Восхождение было организованно управлением туризма Алма-Аты, федерацией альпинизма и содружеством спортивных туристов Алма-Аты и Казахстана. Альпиниада посвящается годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 1 тысячи человек зарегистрировалось онлайн для участия в альпиниаде на пик Героев Панфиловцев, высота вершины 4120 метров. Преодолев горные препятствия в условиях непогоды, вершины достигли 310 участников", - говорится в сообщении. Отмечается, что безопасность участников восхождения обеспечивали 47 волонтеров федерации альпинизма Алма-Аты и 15 спасателей городской службы спасения. "На вершине Роман Шестернин, чемпион мира по альпинизму, вручал сертификаты. Традиционно на пике угощали шампанским в честь Дня Победы и подвига 28 Героев Панфиловцев", - отмечается в документе. Впервые восхождение на гору было совершено в 1942 году группой курсантов всесоюзной школы горной подготовки. Ежегодную альпиниаду на пик Героев Панфиловцев в Алма-Ате начали проводить для всех желающих с 2012 года.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240510/kontsert-1945134094.html

алма-ата

казахстан

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алма-ата, день победы, казахстан