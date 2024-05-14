https://ria.ru/20240514/agentura-1945979057.html

Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России

Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России - РИА Новости, 14.05.2024

Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России

Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет угрозу безопасности России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:47

2024-05-14T18:47

2024-05-14T18:47

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет угрозу безопасности России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Деструктивная деятельность определённой категории граждан на территории страны, в том числе и нашими противниками из-за рубежа, представляет очень серьезную угрозу безопасности нашего государства. Мы серьезное внимание уделяем вопросам выявления тех структур и тех лиц, которые связаны с этой деятельностью (вмешательством в выборы РФ – ред.). Это связано в том числе и с установками, идущими из-за рубежа, финансированием этих групп, а также информационным сопровождением этой деятельности", - сказал Бортников в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html

россия

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Кирилл Волков

россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность