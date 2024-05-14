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Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России - РИА Новости, 14.05.2024
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18:47 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/agentura-1945979057.html
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России - РИА Новости, 14.05.2024
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России
Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет угрозу безопасности России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:47
2024-05-14T18:47
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет угрозу безопасности России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Деструктивная деятельность определённой категории граждан на территории страны, в том числе и нашими противниками из-за рубежа, представляет очень серьезную угрозу безопасности нашего государства. Мы серьезное внимание уделяем вопросам выявления тех структур и тех лиц, которые связаны с этой деятельностью (вмешательством в выборы РФ – ред.). Это связано в том числе и с установками, идущими из-за рубежа, финансированием этих групп, а также информационным сопровождением этой деятельности", - сказал Бортников в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
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россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России

Бортников: деятельность зарубежной агентуры угрожает безопасности России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет угрозу безопасности России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Деструктивная деятельность определённой категории граждан на территории страны, в том числе и нашими противниками из-за рубежа, представляет очень серьезную угрозу безопасности нашего государства. Мы серьезное внимание уделяем вопросам выявления тех структур и тех лиц, которые связаны с этой деятельностью (вмешательством в выборы РФ – ред.). Это связано в том числе и с установками, идущими из-за рубежа, финансированием этих групп, а также информационным сопровождением этой деятельности", - сказал Бортников в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
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РоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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