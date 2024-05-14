https://ria.ru/20240514/agentura-1945979057.html
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России - РИА Новости, 14.05.2024
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России
Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет угрозу безопасности России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:47
2024-05-14T18:47
2024-05-14T18:47
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_65047ac34ed82fc9c8d3d5d82377b47c.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Деятельность зарубежной агентуры в РФ представляет угрозу безопасности России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Деструктивная деятельность определённой категории граждан на территории страны, в том числе и нашими противниками из-за рубежа, представляет очень серьезную угрозу безопасности нашего государства. Мы серьезное внимание уделяем вопросам выявления тех структур и тех лиц, которые связаны с этой деятельностью (вмешательством в выборы РФ – ред.). Это связано в том числе и с установками, идущими из-за рубежа, финансированием этих групп, а также информационным сопровождением этой деятельности", - сказал Бортников в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/44/1551594492_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_b4c9b4b552d9089776709e1bd430933e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Бортников рассказал об угрозе со стороны зарубежной агентуры в России
Бортников: деятельность зарубежной агентуры угрожает безопасности России