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"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей - РИА Новости, 14.05.2024
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10:09 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/aeroflot-1945784383.html
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей - РИА Новости, 14.05.2024
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей
Авиакомпания "Аэрофлот" на лето увеличивает частоту полетов из Москвы в курортную турецкую Анталью до 45 рейсов в неделю с 21, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:09
2024-05-14T10:09
москва
анталья (провинция)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на лето увеличивает частоту полетов из Москвы в курортную турецкую Анталью до 45 рейсов в неделю с 21, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" увеличит частоту полётов из Москвы в Анталью с нынешних 21 до 45 рейсов в неделю в летние месяцы", - говорится в сообщении. С июня по август "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта "Шереметьево" в Анталью до семи собственных рейсов в сутки, что на 29% больше, чем летом прошлого года, добавляется там. Уточняется, что программой прямых перелетов на турецкий курорт смогут воспользоваться и жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы. Таким образом, суммарная частота полетов в Анталью составит до 114 рейсов в неделю из 10 городов РФ. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html
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москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Москва, Анталья (провинция), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на лето увеличивает частоту полетов из Москвы в курортную турецкую Анталью до 45 рейсов в неделю с 21, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" увеличит частоту полётов из Москвы в Анталью с нынешних 21 до 45 рейсов в неделю в летние месяцы", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту
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С июня по август "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта "Шереметьево" в Анталью до семи собственных рейсов в сутки, что на 29% больше, чем летом прошлого года, добавляется там.
Уточняется, что программой прямых перелетов на турецкий курорт смогут воспользоваться и жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы. Таким образом, суммарная частота полетов в Анталью составит до 114 рейсов в неделю из 10 городов РФ.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
 
МоскваАнталья (провинция)АэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
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