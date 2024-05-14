https://ria.ru/20240514/aeroflot-1945784383.html

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей - РИА Новости, 14.05.2024

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Антальей

Авиакомпания "Аэрофлот" на лето увеличивает частоту полетов из Москвы в курортную турецкую Анталью до 45 рейсов в неделю с 21, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:09

2024-05-14T10:09

2024-05-14T10:09

москва

анталья (провинция)

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на лето увеличивает частоту полетов из Москвы в курортную турецкую Анталью до 45 рейсов в неделю с 21, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" увеличит частоту полётов из Москвы в Анталью с нынешних 21 до 45 рейсов в неделю в летние месяцы", - говорится в сообщении. С июня по август "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта "Шереметьево" в Анталью до семи собственных рейсов в сутки, что на 29% больше, чем летом прошлого года, добавляется там. Уточняется, что программой прямых перелетов на турецкий курорт смогут воспользоваться и жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы. Таким образом, суммарная частота полетов в Анталью составит до 114 рейсов в неделю из 10 городов РФ. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html

москва

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анталья (провинция), аэрофлот, шереметьево (аэропорт)