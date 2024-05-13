https://ria.ru/20240513/zyuganov-1945607518.html

КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера

КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024

КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера

Фракция КПРФ в Госдуме поддержит предложенного на пост вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потому что у него есть программа развития на 10 лет и он понимает,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:04

2024-05-13T15:04

2024-05-13T15:15

политика

кпрф

дмитрий чернышенко

геннадий зюганов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме поддержит предложенного на пост вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потому что у него есть программа развития на 10 лет и он понимает, что такое современная наука, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Мы поддержим и Чернышенко... Не бывает выдающихся стран без фундаментальной науки, не бывает суверенной страны без суверенного образования... Мы впервые при отчете Чернышенко услышали, что у него есть программа на 10 лет, что он понимает, что такое современная наука и новейшие технологии", - сказал Зюганов, выступая в Госдуме.

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политика, кпрф, дмитрий чернышенко, геннадий зюганов, госдума рф, россия