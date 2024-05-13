https://ria.ru/20240513/zyuganov-1945607518.html
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
Фракция КПРФ в Госдуме поддержит предложенного на пост вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потому что у него есть программа развития на 10 лет и он понимает,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:04
2024-05-13T15:04
2024-05-13T15:15
политика
кпрф
дмитрий чернышенко
геннадий зюганов
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941511651_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_b0996425cf4211fb4a5555fd2f3dd492.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме поддержит предложенного на пост вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потому что у него есть программа развития на 10 лет и он понимает, что такое современная наука, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Мы поддержим и Чернышенко... Не бывает выдающихся стран без фундаментальной науки, не бывает суверенной страны без суверенного образования... Мы впервые при отчете Чернышенко услышали, что у него есть программа на 10 лет, что он понимает, что такое современная наука и новейшие технологии", - сказал Зюганов, выступая в Госдуме.
https://ria.ru/20240513/gosduma-1945600575.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941511651_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_ab0733a90e84e448bc4335009abc07d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кпрф, дмитрий чернышенко, геннадий зюганов, госдума рф, россия
Политика, КПРФ, Дмитрий Чернышенко, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Россия
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
Зюганов: КПРФ поддержит Чернышенко, так как у него есть программа на 10 лет