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КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
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15:04 13.05.2024 (обновлено: 15:15 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zyuganov-1945607518.html
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера
Фракция КПРФ в Госдуме поддержит предложенного на пост вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потому что у него есть программа развития на 10 лет и он понимает,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:04
2024-05-13T15:15
политика
кпрф
дмитрий чернышенко
геннадий зюганов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме поддержит предложенного на пост вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потому что у него есть программа развития на 10 лет и он понимает, что такое современная наука, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Мы поддержим и Чернышенко... Не бывает выдающихся стран без фундаментальной науки, не бывает суверенной страны без суверенного образования... Мы впервые при отчете Чернышенко услышали, что у него есть программа на 10 лет, что он понимает, что такое современная наука и новейшие технологии", - сказал Зюганов, выступая в Госдуме.
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политика, кпрф, дмитрий чернышенко, геннадий зюганов, госдума рф, россия
Политика, КПРФ, Дмитрий Чернышенко, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Россия
КПРФ поддержит кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера

Зюганов: КПРФ поддержит Чернышенко, так как у него есть программа на 10 лет

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме поддержит предложенного на пост вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, потому что у него есть программа развития на 10 лет и он понимает, что такое современная наука, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров.
"Мы поддержим и Чернышенко... Не бывает выдающихся стран без фундаментальной науки, не бывает суверенной страны без суверенного образования... Мы впервые при отчете Чернышенко услышали, что у него есть программа на 10 лет, что он понимает, что такое современная наука и новейшие технологии", - сказал Зюганов, выступая в Госдуме.
Кандидат на должность первого заместителя председателя правительства Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной думы по вопросу согласования кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров
Вчера, 14:53
 
ПолитикаКПРФДмитрий ЧернышенкоГеннадий ЗюгановГосдума РФРоссия
 
 
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