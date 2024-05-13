https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html

"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом

"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024

"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом

Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на события под Харьковом и посоветовали ему сдать город. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:59

2024-05-13T09:59

2024-05-13T11:09

в мире

харьков

украина

белгород

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на события под Харьковом и посоветовали ему сдать город."Месяцами ты использовал Харьков и близлежащие деревни для запуска ракет по мирным жителям в Белгороде. Все, что сейчас происходит, — результат твоих преступлений против мирных людей. <…> Харьков скоро вновь будет российским", — возмутился Gabe."Сдай его (Харьков. — Прим. ред.), никакая западная поддержка и политическая коррупция (отмена выборов о чем-то говорит?) не помогут тебе выиграть в этом конфликте", — обратился к главе киевского режима Liberum Orationem."Это не наша проблема", — отметил SoCaliPatriot."России нужно уже взять столицу", — подчеркнул Joel Hernandez."Мирные переговоры! Ты глупец, и тебя контролируют", — заключил Lyndon Wood.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html

харьков

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, белгород, владимир зеленский