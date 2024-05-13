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"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
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09:59 13.05.2024 (обновлено: 11:09 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html
"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом
"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом
Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на события под Харьковом и посоветовали ему сдать город. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:59
2024-05-13T11:09
в мире
харьков
украина
белгород
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на события под Харьковом и посоветовали ему сдать город."Месяцами ты использовал Харьков и близлежащие деревни для запуска ракет по мирным жителям в Белгороде. Все, что сейчас происходит, — результат твоих преступлений против мирных людей. &lt;…&gt; Харьков скоро вновь будет российским", — возмутился Gabe."Сдай его (Харьков. — Прим. ред.), никакая западная поддержка и политическая коррупция (отмена выборов о чем-то говорит?) не помогут тебе выиграть в этом конфликте", — обратился к главе киевского режима Liberum Orationem."Это не наша проблема", — отметил SoCaliPatriot."России нужно уже взять столицу", — подчеркнул Joel Hernandez."Мирные переговоры! Ты глупец, и тебя контролируют", — заключил Lyndon Wood.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
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в мире, харьков, украина, белгород, владимир зеленский
В мире, Харьков, Украина, Белгород, Владимир Зеленский

"Будет российским": Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на события под Харьковом и посоветовали ему сдать город.
"Месяцами ты использовал Харьков и близлежащие деревни для запуска ракет по мирным жителям в Белгороде. Все, что сейчас происходит, — результат твоих преступлений против мирных людей. <…> Харьков скоро вновь будет российским", — возмутился Gabe.
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"Сдай его (Харьков. — Прим. ред.), никакая западная поддержка и политическая коррупция (отмена выборов о чем-то говорит?) не помогут тебе выиграть в этом конфликте", — обратился к главе киевского режима Liberum Orationem.
"Это не наша проблема", — отметил SoCaliPatriot.
"России нужно уже взять столицу", — подчеркнул Joel Hernandez.
"Мирные переговоры! Ты глупец, и тебя контролируют", — заключил Lyndon Wood.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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В миреХарьковУкраинаБелгородВладимир Зеленский
 
 
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