https://ria.ru/20240513/zavod-1945495533.html

Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове

Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024

Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове

Вооруженные силы России нанесли удар по заводу имени Малышева, входящего в концерн "Укроборонпром" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:39

2024-05-13T07:39

2024-05-13T07:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украинский демократический альянс за реформы (удар)

укроборонпром

харьков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по заводу имени Малышева, входящего в концерн "Укроборонпром" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В 18.00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику… в 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта", - сказал собеседник агентства.Со слов Лебедева, на момент нанесения удара на территории завода было не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.По данным подполья, в последние дни через аэропорт и по ж/д вокзала Харькова вывозят склады супермаркетов, военные грузы, личное имущество чиновников, в том числе военных и чиновников спецслужб."Ночью в 3:40 в Харькове слышали серию взрывов в северо-западной части города, частично это была работа ПВО, но как минимум один из взрывов сопровождался детонацией", - рассказал подпольщик.Так же он рассказал, что из города Люботин в Харьковской области подполье сообщает о работе передвижного крематория. "Воняет жженой резиной, паленой шкурой и перьями, как подушки жгут с шинами", - процитировал слова агента координатор подполья.Жители Люботина сообщили подполью о заселении украинских военных в пустующие дома и квартиры, вскрывать их приезжают сотрудники местного МЧС."В 20:40 город Изюм подвергся ракетно-бомбовому удару, взрывы пришлись на восточную окраину города, где, по данным местного сопротивления, как раз формировалось большое подразделение ВСУ, доукомплектованное "Кракеном", - добавил Лебедев.С его слов, агентура сообщает, что "Кракен" участвует в боях в виде заградотрядов, из Харькова сообщают, что родственники бойцов "Кракена" спешно покидают город.

https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html

https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945479414.html

https://ria.ru/20240511/tokarevka-1945214905.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар), укроборонпром, харьков