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Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:39 13.05.2024 (обновлено: 07:59 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zavod-1945495533.html
Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове
Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове - РИА Новости, 13.05.2024
Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове
Вооруженные силы России нанесли удар по заводу имени Малышева, входящего в концерн "Укроборонпром" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:39
2024-05-13T07:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украинский демократический альянс за реформы (удар)
укроборонпром
харьков
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по заводу имени Малышева, входящего в концерн "Укроборонпром" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В 18.00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику… в 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта", - сказал собеседник агентства.Со слов Лебедева, на момент нанесения удара на территории завода было не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.По данным подполья, в последние дни через аэропорт и по ж/д вокзала Харькова вывозят склады супермаркетов, военные грузы, личное имущество чиновников, в том числе военных и чиновников спецслужб."Ночью в 3:40 в Харькове слышали серию взрывов в северо-западной части города, частично это была работа ПВО, но как минимум один из взрывов сопровождался детонацией", - рассказал подпольщик.Так же он рассказал, что из города Люботин в Харьковской области подполье сообщает о работе передвижного крематория. "Воняет жженой резиной, паленой шкурой и перьями, как подушки жгут с шинами", - процитировал слова агента координатор подполья.Жители Люботина сообщили подполью о заселении украинских военных в пустующие дома и квартиры, вскрывать их приезжают сотрудники местного МЧС."В 20:40 город Изюм подвергся ракетно-бомбовому удару, взрывы пришлись на восточную окраину города, где, по данным местного сопротивления, как раз формировалось большое подразделение ВСУ, доукомплектованное "Кракеном", - добавил Лебедев.С его слов, агентура сообщает, что "Кракен" участвует в боях в виде заградотрядов, из Харькова сообщают, что родственники бойцов "Кракена" спешно покидают город.
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945479414.html
https://ria.ru/20240511/tokarevka-1945214905.html
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вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар), укроборонпром, харьков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Укроборонпром, Харьков
Подпольщик рассказал об ударе по военному заводу в Харькове

Подполье: ВС России ударили по заводу в Харькове, где ВСУ ремонтируют технику

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по заводу имени Малышева, входящего в концерн "Укроборонпром" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"В 18.00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику… в 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта", - сказал собеседник агентства.
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Со слов Лебедева, на момент нанесения удара на территории завода было не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.
По данным подполья, в последние дни через аэропорт и по ж/д вокзала Харькова вывозят склады супермаркетов, военные грузы, личное имущество чиновников, в том числе военных и чиновников спецслужб.
"Ночью в 3:40 в Харькове слышали серию взрывов в северо-западной части города, частично это была работа ПВО, но как минимум один из взрывов сопровождался детонацией", - рассказал подпольщик.
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Так же он рассказал, что из города Люботин в Харьковской области подполье сообщает о работе передвижного крематория. "Воняет жженой резиной, паленой шкурой и перьями, как подушки жгут с шинами", - процитировал слова агента координатор подполья.
Жители Люботина сообщили подполью о заселении украинских военных в пустующие дома и квартиры, вскрывать их приезжают сотрудники местного МЧС.
"В 20:40 город Изюм подвергся ракетно-бомбовому удару, взрывы пришлись на восточную окраину города, где, по данным местного сопротивления, как раз формировалось большое подразделение ВСУ, доукомплектованное "Кракеном", - добавил Лебедев.
С его слов, агентура сообщает, что "Кракен" участвует в боях в виде заградотрядов, из Харькова сообщают, что родственники бойцов "Кракена" спешно покидают город.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)УкроборонпромХарьков
 
 
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