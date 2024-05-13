https://ria.ru/20240513/zapchasti-1945573085.html

Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев

Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев - РИА Новости, 13.05.2024

Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев

Россия сегодня обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов, заявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев в ходе пленарного заседания Госдумы. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:33

2024-05-13T13:33

2024-05-13T13:36

россия

виталий савельев

политика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия сегодня обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов, заявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев в ходе пленарного заседания Госдумы. Вопрос утверждения предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатур на посты вице-премьеров рассматривается на пленарном заседании в понедельник. "С точки зрения обеспечения запасными частями и комплектующими, поверьте, мы полностью обеспечили свои парки, за этим следит наша подведомственная организация - Росавиация", - сказал Савельев.

https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, виталий савельев, политика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), назначение нового состава правительства россии