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Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев - РИА Новости, 13.05.2024
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13:33 13.05.2024 (обновлено: 13:36 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zapchasti-1945573085.html
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев - РИА Новости, 13.05.2024
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев
Россия сегодня обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов, заявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев в ходе пленарного заседания Госдумы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:33
2024-05-13T13:36
россия
виталий савельев
политика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия сегодня обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов, заявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев в ходе пленарного заседания Госдумы. Вопрос утверждения предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатур на посты вице-премьеров рассматривается на пленарном заседании в понедельник. "С точки зрения обеспечения запасными частями и комплектующими, поверьте, мы полностью обеспечили свои парки, за этим следит наша подведомственная организация - Росавиация", - сказал Савельев.
https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
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россия, виталий савельев, политика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), назначение нового состава правительства россии
Россия, Виталий Савельев, Политика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Назначение нового состава правительства России
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев

Савельев: Россия полностью обеспечена запчастями для ремонта воздушных судов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Виталий Савельев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Виталий Савельев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Виталий Савельев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия сегодня обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов, заявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев в ходе пленарного заседания Госдумы.
Вопрос утверждения предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатур на посты вице-премьеров рассматривается на пленарном заседании в понедельник.
"С точки зрения обеспечения запасными частями и комплектующими, поверьте, мы полностью обеспечили свои парки, за этим следит наша подведомственная организация - Росавиация", - сказал Савельев.
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РоссияВиталий СавельевПолитикаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Назначение нового состава правительства России
 
 
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