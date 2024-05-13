https://ria.ru/20240513/zapchasti-1945573085.html
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев - РИА Новости, 13.05.2024
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев
Россия сегодня обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов, заявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев в ходе пленарного заседания Госдумы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:33
2024-05-13T13:33
2024-05-13T13:36
россия
виталий савельев
политика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия сегодня обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов, заявил и.о. министра транспорта Виталий Савельев в ходе пленарного заседания Госдумы. Вопрос утверждения предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатур на посты вице-премьеров рассматривается на пленарном заседании в понедельник. "С точки зрения обеспечения запасными частями и комплектующими, поверьте, мы полностью обеспечили свои парки, за этим следит наша подведомственная организация - Росавиация", - сказал Савельев.
https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, политика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), назначение нового состава правительства россии
Россия, Виталий Савельев, Политика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Назначение нового состава правительства России
Россия обеспечена запчастями для авиапарка, заявил Савельев
Савельев: Россия полностью обеспечена запчастями для ремонта воздушных судов