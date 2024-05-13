https://ria.ru/20240513/zapadnye_smi-1945479915.html

Серьезная встряска: западные СМИ об изменениях в силовом блоке России

Серьезная встряска: западные СМИ об изменениях в силовом блоке России - РИА Новости, 13.05.2024

Серьезная встряска: западные СМИ об изменениях в силовом блоке России

Зарубежные СМИ уделили особое внимание изменениям в руководстве министерства обороны и других ведомств в России, они поместили новости о недавно объявленных... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T01:39

2024-05-13T01:39

2024-05-13T06:29

россия

владимир путин

сергей шойгу

андрей белоусов

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зарубежные СМИ уделили особое внимание изменениям в руководстве министерства обороны и других ведомств в России, они поместили новости о недавно объявленных перестановках на первые полосы, а также назвали их "значительными" и "неожиданными", больше всего заинтересовавшись экономическим прошлым Андрея Белоусова.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. Кроме того, Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова — на должность главы МЧС, Сергея Лаврова — главой МИД, Константина Чуйченко — на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина — директором СВР, Александра Бортникова — директором ФСБ, Виктора Золотова — директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева — директором ФСО и Александра Линца — на должность начальника Главного управления специальных программ президента.Крупнейшая встряска Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой "крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия". Американская Washington Post также посчитала перестановки "серьезными" для сферы безопасности России.Газета New York Times в свою очередь описала изменения как "редкие" и написала, что пока неясно, "сколько полномочий в вопросе военных усилий сохранит Шойгу".Издание Independent назвало перестановки в силовом блоке в России самыми значительными с начала специальной военной операции и даже неожиданными.Сюрприз и экономист "без военного опыта" Британское издание Daily Mail пишет, что Путин предложил "малоизвестному 65-летнему Андрею Белоусову" заменить Шойгу на посту министра обороны. Газете этот шаг показался удивительным пренебрежением по отношению к Шойгу, занимавшему пост руководителя ведомства с 2012 года.Politico обращает внимание на то, что Белоусов – экономист без видимого "военного опыта". По мнению издания, его назначение можно интерпретировать как знак того, что руководство России пытается "переключиться" спустя более чем два года с начала СВО. Бывший британский разведчик Филип Ингрэм считает, что такие перестановки позволят "Путину оставить Шойгу на своей стороне", но в то же время назначить того, кто сможет разобраться с якобы "влиянием коррупции" в министерстве обороны после задержания замминистра Тимура Иванова.Газета Independent посчитала "сюрпризом" назначение министром обороны Белоусова – "гражданского лица, известного за свои экономические решения, а не знания на поле боя"."Он явно близок к Путину, но кажется странным выбором для победы... Его назначили искоренить коррупцию и реформировать застойное министерство, но, что особенно важно, у него нет никакого опыта в качестве военного стратега", — такое мнение приводится в материале Daily Mail. Новый срок "на ура"Польская газета Interia, комментируя новости о перестановке в министерстве обороны, написала, что "Владимир Путин начал свой новый срок на ура".Тем не менее, комментируя новые назначения, многие западные СМИ пока не прибегали к серьезной критике ни Шойгу, ни Белоусова.Говоря о Шойгу Independent указывает, что ему "удастся сохранить лицо и непрерывность работы на фоне того, что его новая позиция может рассматриваться как более высокопоставленная, чем роль министра".

https://ria.ru/20240513/belousov-1945476936.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

https://ria.ru/20240507/pravitelstvo-1944200763.html

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россия, владимир путин, сергей шойгу, андрей белоусов, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)