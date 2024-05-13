https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945672003.html
В Ереване задержали более 170 участников митинга за отставку Пашиняна
В Ереване задержали более 170 участников митинга за отставку Пашиняна - РИА Новости, 13.05.2024
В Ереване задержали более 170 участников митинга за отставку Пашиняна
Полиция в понедельник задержала в Ереване 171 участника протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:35
2024-05-13T17:35
2024-05-13T17:35
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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Полиция в понедельник задержала в Ереване 171 участника протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны. "Сегодня в полицейские отделения Еревана был доставлен 171 человек. Все они освобождены", - сказал собеседник агентства. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240513/armeniya-1945519455.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз
В мире, Ереван, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Евросоюз, В мире
В Ереване задержали более 170 участников митинга за отставку Пашиняна
МВД Армении: 13 мая в Ереване задержали 171 участника митинга против Пашиняна