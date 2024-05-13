https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html

Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку

Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку - РИА Новости, 13.05.2024

Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку

Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую военную разведку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ России. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T02:04

2024-05-13T02:04

2024-05-13T02:20

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую военную разведку, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ России."УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России", — сказал он.Задержанный по заданию ГУР собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья. При этом он полностью осознавал, что эти данные могут использоваться против безопасности России, подчеркнули в УФСБ.Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанного отправили под стражу. Позже источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный — житель Владивостока 1976 года рождения."К вооруженным силам (подозреваемый — Прим. Ред.) не имеет отношения, а на военную разведку Украины вышел по собственной инициативе под воздействием их пропаганды", — сказал источник, не уточнив профессию задержанного.Как заявил сам подозреваемый на видеозаписи, предоставленной региональным управлением ФСБ, он осознавал, что информация, которую он собирал и передавал, могла быть использована "против Вооруженных сил Российской Федерации"."Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно... Просто мне стыдно. Простите меня", — заявил мужчина.Это уже третий житель Приморья, задержанный за шпионаж за последнее время. Ранее по подозрению в шпионаже на военную разведку Украины арестовали рабочего из Владивостока, который по заданию ГУР собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры края. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". В апреле за тайное сотрудничество с украинскими националистами был задержан еще один житель Приморья. На допросе, видеозапись которого региональное управление ФСБ предоставило РИА Новости, он признал вину, заявил, что раскаивается и готов сотрудничать со следствием. Уголовное дело возбудили по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

https://ria.ru/20231019/fsb-1903743060.html

https://ria.ru/20240502/zaderzhanie-1943394225.html

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