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Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом - РИА Новости, 13.05.2024
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12:28 13.05.2024
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Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом - РИА Новости, 13.05.2024
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом
Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом, заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:28
2024-05-13T12:28
общество
россия
алексей оверчук
госдума рф
русский язык в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом, заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Правительство сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом. Для этого мы реализуем программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - сказал Оверчук в ходе пленарного заседания Госдумы. Он подчеркнул, что кабмин будет также укреплять позиции русского языка также и в рамках созданной международной организации по русскому языку и продолжит распространять опыт строительства российских школ как в странах СНГ, так и в странах мирового большинства. По словам Оверчука, правительство РФ поддержит филиалы российских вузов и славянских университетов, а также расширит прием иностранных студентов в российские вузы.
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общество, россия, алексей оверчук, госдума рф, русский язык в мире
Общество, Россия, Алексей Оверчук, Госдума РФ, Русский язык в мире
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом

Оверчук: правительство сделает все для распространения русского языка за рубежом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом, заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Правительство сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом. Для этого мы реализуем программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - сказал Оверчук в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он подчеркнул, что кабмин будет также укреплять позиции русского языка также и в рамках созданной международной организации по русскому языку и продолжит распространять опыт строительства российских школ как в странах СНГ, так и в странах мирового большинства.
По словам Оверчука, правительство РФ поддержит филиалы российских вузов и славянских университетов, а также расширит прием иностранных студентов в российские вузы.
Дмитрий Поликанов - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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ОбществоРоссияАлексей ОверчукГосдума РФРусский язык в мире
 
 
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