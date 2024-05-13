https://ria.ru/20240513/yazyk-1945546809.html
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом - РИА Новости, 13.05.2024
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом
Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом, заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:28
2024-05-13T12:28
2024-05-13T12:28
общество
россия
алексей оверчук
госдума рф
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851981004_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_019f6b9d4e4cb924d22ab2839cbada7e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом, заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Правительство сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом. Для этого мы реализуем программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - сказал Оверчук в ходе пленарного заседания Госдумы. Он подчеркнул, что кабмин будет также укреплять позиции русского языка также и в рамках созданной международной организации по русскому языку и продолжит распространять опыт строительства российских школ как в странах СНГ, так и в странах мирового большинства. По словам Оверчука, правительство РФ поддержит филиалы российских вузов и славянских университетов, а также расширит прием иностранных студентов в российские вузы.
https://ria.ru/20240305/rossotrudnichestvo-1931125414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851981004_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_555bba3d391c71e2d4ddbfbe7fea23a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей оверчук, госдума рф, русский язык в мире
Общество, Россия, Алексей Оверчук, Госдума РФ, Русский язык в мире
Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом
Оверчук: правительство сделает все для распространения русского языка за рубежом