https://ria.ru/20240513/yazyk-1945546809.html

Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом

Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом - РИА Новости, 13.05.2024

Оверчук пообещал сделать все для распространения русского языка за рубежом

Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом, заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:28

2024-05-13T12:28

2024-05-13T12:28

общество

россия

алексей оверчук

госдума рф

русский язык в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом, заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Правительство сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом. Для этого мы реализуем программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - сказал Оверчук в ходе пленарного заседания Госдумы. Он подчеркнул, что кабмин будет также укреплять позиции русского языка также и в рамках созданной международной организации по русскому языку и продолжит распространять опыт строительства российских школ как в странах СНГ, так и в странах мирового большинства. По словам Оверчука, правительство РФ поддержит филиалы российских вузов и славянских университетов, а также расширит прием иностранных студентов в российские вузы.

https://ria.ru/20240305/rossotrudnichestvo-1931125414.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, алексей оверчук, госдума рф, русский язык в мире