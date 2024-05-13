https://ria.ru/20240513/yakutiya-1945508314.html
В Якутии четыре села остались без света
В Якутии четыре села остались без света - РИА Новости, 13.05.2024
В Якутии четыре села остались без света
Четыре села остаются без электроснабжения в Олекминском районе, где введен режим ЧС из-за паводка, сообщает пресс-служба пресс-служба Западных электрических... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:49
2024-05-13T09:49
2024-05-13T09:49
происшествия
олекминский район
россия
якутскэнерго
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Четыре села остаются без электроснабжения в Олекминском районе, где введен режим ЧС из-за паводка, сообщает пресс-служба пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". Как рассказали в компании, мониторинг паводковой обстановки в селах Олекминского района ведется энергетиками с помощью квадрокоптеров. Проезд техники к поврежденным опорам пока невозможен. "Выявлено, что на ВЛ 10 кВ Л4-2 "Бирюк" вышли из строя 8 опор. Осмотр ВЛ 35 кВ Л-324 "Берденка - Отпайка на Кыллах" осложняется высоким уровнем воды, оценить масштабы и количество пострадавших энергообъектов станет возможно после спада воды. В ограничении электроснабжения в Олёкминском районе находятся сёла Кыллах, Бирюк, Нерюктяинск-1 и Таас-Анна", - рассказали в пресс-службе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "ЖКХ РС(Я)", котельных централизованного отопления в подтопленным паводком селах нет. "Имеется котельная ГУП "ЖКХ" в селе Даппарай но там все нормально", - уточнили на предприятии. Ранее оперативный штаб республики сообщал о том, что в понедельник жителей села Кыллах в Олекминском районе Якутии из-за паводка на реке Лена эвакуируют в соседнее село Даппарай. В селах Кыллах, Нерюктяйинск 1-й, Хоринцы затоплено 80 дворов, где проживают 193 человека. В район вылетает вертолет МЧС России с двумя тоннами взрывчатки для устранения затора на реке.
https://ria.ru/20240513/yakutiya-1945502306.html
https://ria.ru/20240512/tobol-1945335192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олекминский район, россия, якутскэнерго, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Олекминский район, Россия, ЯкутскЭнерго, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии четыре села остались без света
В Якутии четыре села остались без света из-за паводка
ЯКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Четыре села остаются без электроснабжения в Олекминском районе, где введен режим ЧС из-за паводка, сообщает пресс-служба пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".
Как рассказали в компании, мониторинг паводковой обстановки в селах Олекминского района ведется энергетиками с помощью квадрокоптеров. Проезд техники к поврежденным опорам пока невозможен.
"Выявлено, что на ВЛ 10 кВ Л4-2 "Бирюк" вышли из строя 8 опор. Осмотр ВЛ 35 кВ Л-324 "Берденка - Отпайка на Кыллах" осложняется высоким уровнем воды, оценить масштабы и количество пострадавших энергообъектов станет возможно после спада воды. В ограничении электроснабжения в Олёкминском районе находятся сёла Кыллах, Бирюк, Нерюктяинск-1 и Таас-Анна", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "ЖКХ РС(Я)", котельных централизованного отопления в подтопленным паводком селах нет. "Имеется котельная ГУП "ЖКХ" в селе Даппарай но там все нормально", - уточнили на предприятии.
Ранее оперативный штаб республики сообщал о том, что в понедельник жителей села Кыллах в Олекминском районе Якутии из-за паводка на реке Лена эвакуируют в соседнее село Даппарай. В селах Кыллах, Нерюктяйинск 1-й, Хоринцы затоплено 80 дворов, где проживают 193 человека. В район вылетает вертолет МЧС России
с двумя тоннами взрывчатки для устранения затора на реке.