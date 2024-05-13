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СМИ: H&K произведет для Украины автоматы и пулеметы под "советский" калибр - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/welt-1945729377.html
СМИ: H&K произведет для Украины автоматы и пулеметы под "советский" калибр
СМИ: H&K произведет для Украины автоматы и пулеметы под "советский" калибр - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ: H&K произведет для Украины автоматы и пулеметы под "советский" калибр
Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) намерен произвести и поставить на Украину автоматы и пулемёты, которые можно использовать с патронами... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:44
2024-05-13T20:44
специальная военная операция на украине
технологии
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россия
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сергей лавров
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler &amp; Koch (H&amp;K) намерен произвести и поставить на Украину автоматы и пулемёты, которые можно использовать с патронами "советского" калибра, сообщает издание Welt. "Компания H&amp;K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран - ред.) бывшего Варшавского договора", - пишет издание со ссылкой на производителя. Так, H&amp;K на фоне слабых годовых показателей годового роста намерен наладить свой бизнес дополнительными поставками на Украину автоматов HK132E с "советским" калибром 7.62х39 мм. Ранее производитель по согласованию с немецким правительством и на его средства поставлял для нужд Киева пистолеты SFP9 и пулеметы MG5. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240513/uvolnenie-1945710097.html
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технологии, украина, россия, киев, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: H&K произведет для Украины автоматы и пулеметы под "советский" калибр

Welt: H&K намерен произвести для ВСУ автоматы и пулеметы под "советский" калибр

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) намерен произвести и поставить на Украину автоматы и пулемёты, которые можно использовать с патронами "советского" калибра, сообщает издание Welt.
«
"Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран - ред.) бывшего Варшавского договора", - пишет издание со ссылкой на производителя.
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Так, H&K на фоне слабых годовых показателей годового роста намерен наладить свой бизнес дополнительными поставками на Украину автоматов HK132E с "советским" калибром 7.62х39 мм. Ранее производитель по согласованию с немецким правительством и на его средства поставлял для нужд Киева пистолеты SFP9 и пулеметы MG5.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровНАТО
 
 
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