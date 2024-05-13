СМИ: H&K произведет для Украины автоматы и пулеметы под "советский" калибр
Welt: H&K намерен произвести для ВСУ автоматы и пулеметы под "советский" калибр
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие . Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Немецкий концерн стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) намерен произвести и поставить на Украину автоматы и пулемёты, которые можно использовать с патронами "советского" калибра, сообщает издание Welt.
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"Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под патроны Калашникова и другие калибры (вооружений стран - ред.) бывшего Варшавского договора", - пишет издание со ссылкой на производителя.
Так, H&K на фоне слабых годовых показателей годового роста намерен наладить свой бизнес дополнительными поставками на Украину автоматов HK132E с "советским" калибром 7.62х39 мм. Ранее производитель по согласованию с немецким правительством и на его средства поставлял для нужд Киева пистолеты SFP9 и пулеметы MG5.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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