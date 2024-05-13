https://ria.ru/20240513/vzyatki-1945610174.html

Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки

Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки - РИА Новости, 13.05.2024

Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки

Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего советника главы Челябинска, а также двух заместителей директора муниципального учреждения... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:10

2024-05-13T15:10

2024-05-13T15:10

происшествия

челябинск

россия

челябинская область

наталья котова

михаил юревич

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего советника главы Челябинска, а также двух заместителей директора муниципального учреждения "Городская среда", обвиняемых в получении взяток на сумму около 30 миллионов рублей от бизнесменов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Ранее местные СМИ сообщали, что Петра Конарева, который, по данным горадминистрации, являлся советником на общественных началах главы Челябинска Натальи Котовой, а до этого – замглавы города по экономическому развитию (при Михаиле Юревиче, 2005-2010 годы), задержали ночью 10 сентября 2022 года на трассе Челябинск-Екатеринбург. По данным следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года бывший советник главы Челябинска и двое замдиректора муниципального казенного учреждения "Городская среда" получили через посредников взятки на сумму не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в городе, а также за общее покровительство и попустительство при ведении коммерческой деятельности. В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 170 миллионов рублей наложен арест. Как сообщала прокуратура, Конарев обвиняется в 44 эпизодах получения взяток. "Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей… Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в релизе. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ранее, по данным прокуратуры, в отношении директора "Городской среды", заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональным УФСБ России.

https://ria.ru/20240109/gosobvinenie-1920358657.html

https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html

https://ria.ru/20231003/gumenyuk-1900082649.html

челябинск

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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, наталья котова, михаил юревич