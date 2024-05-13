Рейтинг@Mail.ru
Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/vzyatki-1945610174.html
Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки
Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки - РИА Новости, 13.05.2024
Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки
Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего советника главы Челябинска, а также двух заместителей директора муниципального учреждения... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:10
2024-05-13T15:10
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
наталья котова
михаил юревич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15354/00/153540088_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_980e56d09b2b9aaf8702764b6e5d7105.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего советника главы Челябинска, а также двух заместителей директора муниципального учреждения "Городская среда", обвиняемых в получении взяток на сумму около 30 миллионов рублей от бизнесменов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Ранее местные СМИ сообщали, что Петра Конарева, который, по данным горадминистрации, являлся советником на общественных началах главы Челябинска Натальи Котовой, а до этого – замглавы города по экономическому развитию (при Михаиле Юревиче, 2005-2010 годы), задержали ночью 10 сентября 2022 года на трассе Челябинск-Екатеринбург. По данным следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года бывший советник главы Челябинска и двое замдиректора муниципального казенного учреждения "Городская среда" получили через посредников взятки на сумму не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в городе, а также за общее покровительство и попустительство при ведении коммерческой деятельности. В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 170 миллионов рублей наложен арест. Как сообщала прокуратура, Конарев обвиняется в 44 эпизодах получения взяток. "Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей… Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в релизе. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ранее, по данным прокуратуры, в отношении директора "Городской среды", заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональным УФСБ России.
https://ria.ru/20240109/gosobvinenie-1920358657.html
https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html
https://ria.ru/20231003/gumenyuk-1900082649.html
челябинск
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15354/00/153540088_14:0:2953:2204_1920x0_80_0_0_fcf766d15a69ac3743fc7df809200d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, наталья котова, михаил юревич
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Наталья Котова, Михаил Юревич
Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки

Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки на сумму около 30 млн руб

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего советника главы Челябинска, а также двух заместителей директора муниципального учреждения "Городская среда", обвиняемых в получении взяток на сумму около 30 миллионов рублей от бизнесменов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Ранее местные СМИ сообщали, что Петра Конарева, который, по данным горадминистрации, являлся советником на общественных началах главы Челябинска Натальи Котовой, а до этого – замглавы города по экономическому развитию (при Михаиле Юревиче, 2005-2010 годы), задержали ночью 10 сентября 2022 года на трассе Челябинск-Екатеринбург.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Гособвинение запросило 16 лет колонии главе челябинского отделения ПФР
9 января, 17:13
По данным следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года бывший советник главы Челябинска и двое замдиректора муниципального казенного учреждения "Городская среда" получили через посредников взятки на сумму не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в городе, а также за общее покровительство и попустительство при ведении коммерческой деятельности. В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 170 миллионов рублей наложен арест.
Как сообщала прокуратура, Конарев обвиняется в 44 эпизодах получения взяток.
«
"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей… Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Зал суда - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет из-за коррупции
19 января, 08:43
Ранее, по данным прокуратуры, в отношении директора "Городской среды", заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональным УФСБ России.
суд - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка
3 октября 2023, 03:24
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьНаталья КотоваМихаил Юревич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала