https://ria.ru/20240513/vyvoz-1945617605.html

В Турции задержали куратора музея из США за попытку вывоза тысячи пауков

В Турции задержали куратора музея из США за попытку вывоза тысячи пауков - РИА Новости, 13.05.2024

В Турции задержали куратора музея из США за попытку вывоза тысячи пауков

Полиция задержала в Новом аэропорту Стамбула куратора Американского музея естественной истории Лоренцо Прендини за попытку вывезти из Турции около 1,5 тысяч... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:24

2024-05-13T15:24

2024-05-13T16:06

турция

стамбул

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200884_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_72cd12061683dbdc2e47156a16f07bf3.jpg

СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Новом аэропорту Стамбула куратора Американского музея естественной истории Лоренцо Прендини за попытку вывезти из Турции около 1,5 тысяч скорпионов и пауков, а также яд скорпионов, сообщает телеканал CNN Türk. "Куратор Американского музея естественной истории Лоренцо Прендини задержан в результате операции в стамбульском аэропорту, у него конфискованы 58 пакетов с эндемичными для Турции видами скорпионов, тарантулов и пауков - порядка 1,5 тысяч животных, а также 88 пластмассовых бутылок с жидкостью", - уточняет телеканал. Законодательством Турции запрещен вывоз из страны редких видов животных. В бутылках был яд скорпиона, используемый для изготовления лекарств. CNN Türk добавил, что стоимость одного литра лекарства, полученного из яда скорпионов, составляет примерно 10 миллионов долларов. Правоохранительные органы начали расследование.

https://ria.ru/20240111/servaly-1920715242.html

https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918076775.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, стамбул, в мире