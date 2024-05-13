В Турции задержали куратора музея из США за попытку вывоза тысячи пауков
В Стамбуле задержан куратор музея из США за попытку вывоза 1,5 тысячи скорпионов
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Новом аэропорту Стамбула куратора Американского музея естественной истории Лоренцо Прендини за попытку вывезти из Турции около 1,5 тысяч скорпионов и пауков, а также яд скорпионов, сообщает телеканал CNN Türk.
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"Куратор Американского музея естественной истории Лоренцо Прендини задержан в результате операции в стамбульском аэропорту, у него конфискованы 58 пакетов с эндемичными для Турции видами скорпионов, тарантулов и пауков - порядка 1,5 тысяч животных, а также 88 пластмассовых бутылок с жидкостью", - уточняет телеканал.
Законодательством Турции запрещен вывоз из страны редких видов животных. В бутылках был яд скорпиона, используемый для изготовления лекарств.
CNN Türk добавил, что стоимость одного литра лекарства, полученного из яда скорпионов, составляет примерно 10 миллионов долларов. Правоохранительные органы начали расследование.
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