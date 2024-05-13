https://ria.ru/20240513/vuchich-1945739488.html

Вучич объяснил, почему принимает главу МИД Украины и жену Зеленского

Вучич объяснил, почему принимает главу МИД Украины и жену Зеленского - РИА Новости, 14.05.2024

Вучич объяснил, почему принимает главу МИД Украины и жену Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово, потому он радушно принимает в Сербии главу МИД... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-13T22:06

2024-05-13T22:06

2024-05-14T00:04

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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил, что Белграду нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово, потому он радушно принимает в Сербии главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену Владимира Зеленского Елену. "А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово? И у меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании (о приеме Косово – ред.) Совета Европы в Страсбурге. И чтобы не были против нас в Генеральной ассамблее ООН", - заявил Вучич журналистам. В Белград в понедельник прибыл комиссар по вопросам расширения ЕС. Его визит совпал по времени с пребыванием в Сербии Кулебы и Зеленской, с которыми Вучич встречался до разговора с еврокомиссаром. Вучич заверил Кулебу, что посол Сербии вскоре вернется к исполнению своих обязанностей в Киеве. В ходе совместной пресс-конференции с Вархели сербский лидер заявил, что принимает гостей из Украины "не потому что бесхребетный". "Не говоря уже о том, что нормально – сотрудничать с Украиной, и сегодня мы говорили об экономическом форуме, который должны организовать здесь в Белграде, как привлечь украинских бизнесменов, и наоборот. Объясните мне, что здесь плохого. Хотите и теперь сказать, что я русский наймит? Я ни русский наймит, ни европейский, ни американский", - добавил сербский президент. Он также сообщил, что Сербия вскоре ожидает получения первых 125 миллионов евро в рамках плана роста ЕС для государств Западных Балкан. Президент Сербии отметил, что торговый оборот с ЕС составил в 2023 году 50,8 миллиарда евро из которых 24,8 миллиарда впервые пришлось на сербский экспорт, благодаря компаниям-производителям с капиталом ФРГ, Италии, Франции. Всего по данным сербской статистики на ЕС в 2023 году пришлось 59,7% всего торгового оборота Сербии. В конце февраля Вучич на саммите "Юго-Восточная Европа - Украина" в Албании заявил, что предложенный ЕС план роста для стран Западных Балкан даёт им возможность выхода на рынок с 400 миллионами потребителей и другие экономические преимущества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в октябре 2023 года, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро, чтобы способствовать реформам в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз.

https://ria.ru/20240228/vuchich-1930097700.html

https://ria.ru/20240512/zhena-1945456532.html

https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html

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