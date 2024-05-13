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ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/vsu-1945722734.html
ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, в результате чего три мирных жителя погибли, еще пятеро получили... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:57
2024-05-13T19:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, в результате чего три мирных жителя погибли, еще пятеро получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Вследствие украинских атак сегодня погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения ... Зафиксировано 14 обстрелов, выпущен 41 боеприпас, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, в том числе камикадзе", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибли супруги, при атаке беспилотника погиб мирный житель Горловки, еще один получил ранения, а также пострадали четыре сотрудника МЧС России. Пушилин добавил, что в результате атак ВСУ получили повреждения девять жилых домов, пожарная автоцистерна, два автомобиля в Донецке и Горловке.
https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945493712.html
донецкая народная республика
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горловка
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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР

Пушилин: ВСУ выпустили 41 боеприпас по территории ДНР, три человека погибли

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, в результате чего три мирных жителя погибли, еще пятеро получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Вследствие украинских атак сегодня погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения ... Зафиксировано 14 обстрелов, выпущен 41 боеприпас, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, в том числе камикадзе", - написал Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибли супруги, при атаке беспилотника погиб мирный житель Горловки, еще один получил ранения, а также пострадали четыре сотрудника МЧС России.
Пушилин добавил, что в результате атак ВСУ получили повреждения девять жилых домов, пожарная автоцистерна, два автомобиля в Донецке и Горловке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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