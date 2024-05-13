https://ria.ru/20240513/vsu-1945722734.html

ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.05.2024

ВСУ в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, в результате чего три мирных жителя погибли, еще пятеро получили... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:57

2024-05-13T19:57

2024-05-13T19:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 41 боеприпас, в результате чего три мирных жителя погибли, еще пятеро получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Вследствие украинских атак сегодня погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения ... Зафиксировано 14 обстрелов, выпущен 41 боеприпас, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, в том числе камикадзе", - написал Пушилин.Глава ДНР напомнил, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибли супруги, при атаке беспилотника погиб мирный житель Горловки, еще один получил ранения, а также пострадали четыре сотрудника МЧС России. Пушилин добавил, что в результате атак ВСУ получили повреждения девять жилых домов, пожарная автоцистерна, два автомобиля в Донецке и Горловке.

https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945493712.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

украина

россия

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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, россия