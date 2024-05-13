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ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/vsu-1945579326.html
ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg
ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg
ВСУ на фоне продвижения сил РФ в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:02
2024-05-13T14:02
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ на фоне продвижения сил РФ в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта, передает в понедельник агентство Блумберг. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Украина развертывает дополнительные войска для стабилизации линии фронта на северо-востоке после того, как Россия начала широкомасштабное наступление в Харьковской области", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, продвижение сил РФ, вероятно, "растянет и без того уступающие по численности и вооружению силы Украины". Также сообщается, что ситуация может вынудить Киев передислоцировать некоторые свои силы с длинной линии фронта на востоке. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/forbes-1945550948.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия
ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg

Bloomberg: ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ на фоне продвижения сил РФ в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта, передает в понедельник агентство Блумберг.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Вчера, 12:37
"Украина развертывает дополнительные войска для стабилизации линии фронта на северо-востоке после того, как Россия начала широкомасштабное наступление в Харьковской области", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, продвижение сил РФ, вероятно, "растянет и без того уступающие по численности и вооружению силы Украины". Также сообщается, что ситуация может вынудить Киев передислоцировать некоторые свои силы с длинной линии фронта на востоке.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На Западе сообщили о расколе в Киеве из-за ситуации в Харьковской области
Вчера, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссия
 
 
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