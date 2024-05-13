https://ria.ru/20240513/vsu-1945579326.html

ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg

ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.05.2024

ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область, пишет Bloomberg

ВСУ на фоне продвижения сил РФ в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:02

2024-05-13T14:02

2024-05-13T14:02

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ на фоне продвижения сил РФ в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта, передает в понедельник агентство Блумберг. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Украина развертывает дополнительные войска для стабилизации линии фронта на северо-востоке после того, как Россия начала широкомасштабное наступление в Харьковской области", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, продвижение сил РФ, вероятно, "растянет и без того уступающие по численности и вооружению силы Украины". Также сообщается, что ситуация может вынудить Киев передислоцировать некоторые свои силы с длинной линии фронта на востоке. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия