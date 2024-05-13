https://ria.ru/20240513/vsu-1945520336.html
Худший день. На Западе забили тревогу из-за ситуации в ВСУ
Худший день. На Западе забили тревогу из-за ситуации в ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
Худший день. На Западе забили тревогу из-за ситуации в ВСУ
Вооруженные силы Украины понесли огромные потери по всему фронту, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:00
2024-05-13T11:00
2024-05-13T11:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли огромные потери по всему фронту, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если верить информации Министерства обороны России, то 11 мая стало для ВСУ совершенно ужасным, катастрофическим днем. Мало того, что российская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов в северной части Харьковской области, так еще и потери украинских сил на всем фронте оказались совершенно невероятными", — отметил Меркурис.Кроме того, эксперт указал на растущее беспокойство украинского командования из-за возможного прорыва российских военных в Харьковской области, из-за чего им приходится отправлять туда силы из других регионов.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/vsu-1945506318.html
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, youtube, украина, политика
В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, YouTube, Украина, Политика
Худший день. На Западе забили тревогу из-за ситуации в ВСУ
Эксперт Меркурис: ВСУ понесли огромные потери по всему фронту