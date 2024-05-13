https://ria.ru/20240513/vsu-1945506318.html
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления
Наступление российских военных в Харьковской области растягивает и без того истощенные войска Вооруженных сил Украины, сообщает обозреватель Sky News Дебора... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:30
2024-05-13T09:30
2024-05-13T09:30
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области растягивает и без того истощенные войска Вооруженных сил Украины, сообщает обозреватель Sky News Дебора Хейнс."Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и недостаточно укомплектованы", — указала журналистка.Хейнс предупредила, что, если украинские военные не смогут отразить наступление, то части ВСУ в Харькове вновь окажутся под угрозой.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/nyt-1945499406.html
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СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления
Sky News: ВС России растягивают ВСУ в ходе наступления в Харьковской области