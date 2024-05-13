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СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления - РИА Новости, 13.05.2024
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09:30 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/vsu-1945506318.html
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления
Наступление российских военных в Харьковской области растягивает и без того истощенные войска Вооруженных сил Украины, сообщает обозреватель Sky News Дебора... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:30
2024-05-13T09:30
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области растягивает и без того истощенные войска Вооруженных сил Украины, сообщает обозреватель Sky News Дебора Хейнс."Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и недостаточно укомплектованы", — указала журналистка.Хейнс предупредила, что, если украинские военные не смогут отразить наступление, то части ВСУ в Харькове вновь окажутся под угрозой.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/nyt-1945499406.html
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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, политика
В мире, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Политика
СМИ раскрыли, что произойдет с ВСУ в ходе российского наступления

Sky News: ВС России растягивают ВСУ в ходе наступления в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области растягивает и без того истощенные войска Вооруженных сил Украины, сообщает обозреватель Sky News Дебора Хейнс.
«
"Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и недостаточно укомплектованы", — указала журналистка.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ рядом с Харьковом
08:43
Хейнс предупредила, что, если украинские военные не смогут отразить наступление, то части ВСУ в Харькове вновь окажутся под угрозой.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
Вчера, 15:54
 
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