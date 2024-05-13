https://ria.ru/20240513/voronchenko-1945717145.html
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.05.2024
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:27
2024-05-13T19:27
2024-05-13T19:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь воронченко
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства."Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.
https://ria.ru/20240508/rozysk-1944551841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, игорь воронченко, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Воронченко, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко