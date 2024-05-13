https://ria.ru/20240513/voronchenko-1945717145.html

Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России

Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.05.2024

Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:27

2024-05-13T19:27

2024-05-13T19:29

специальная военная операция на украине

украина

россия

игорь воронченко

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154755/58/1547555862_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b3b455f4d8ef311cb040d472c2996d4.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства."Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.

https://ria.ru/20240508/rozysk-1944551841.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, игорь воронченко, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)