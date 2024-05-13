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Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 13.05.2024 (обновлено: 19:29 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/voronchenko-1945717145.html
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.05.2024
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:27
2024-05-13T19:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь воронченко
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства."Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.
https://ria.ru/20240508/rozysk-1944551841.html
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украина, россия, игорь воронченко, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Воронченко, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

CC BY 4.0 / Міністерство оборони України / Игорь Воронченко
Игорь Воронченко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
CC BY 4.0 / Міністерство оборони України /
Игорь Воронченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, следует из базы ведомства.
"Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В марте в СК РФ сообщили, что следователи предъявили обвинение бывшему командующему ВМС Украины Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
МВД объявило в розыск экс-депутата Украины Мирошниченко
8 мая, 00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИгорь ВоронченкоПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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