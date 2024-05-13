https://ria.ru/20240513/volontery-1945556271.html

Ставропольские волонтеры сшили бойцам СВО более 400 комплектов теплых вещей

Ставропольские волонтеры сшили бойцам СВО более 400 комплектов теплых вещей - РИА Новости, 13.05.2024

Ставропольские волонтеры сшили бойцам СВО более 400 комплектов теплых вещей

Волонтеры из станицы Воровсколесской Ставропольского края сшили и передали российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции более 400... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:53

2024-05-13T12:53

2024-05-13T12:53

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ставропольский край

сво

одежда

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Волонтеры из станицы Воровсколесской Ставропольского края сшили и передали российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции более 400 комплектов термобелья и теплых вещей, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В августе 2023 года несколько женщин из станицы организовали швейный цех по производству одежды для военнослужащих, участвующих в спецоперации. "Меньше чем за год они уже передали бойцам более 300... толстовок, около 150 пар нательного белья и более 200 пар носков собственного производства", - говорится в сообщении. Волонтер Татьяна Сухорукова рассказала, что все женщины, принимающие участие в шитье, будут работать до самой победы. Сама же Сухорукова является женой участника спецоперации. По ее словам, это и стало для нее главной мотивацией начать работу. "Я стараюсь не афишировать это действо. Но когда наша глава района едет в зону СВО для того, чтобы передать новые посылки ребятам, то видит, что ребята ходят в наших толстовках. Воротнички выглядывают", - отмечает она. Помимо теплых вещей, изготовленных собственными руками, волонтеры передают защитникам Отечества письма от детей, талисманы и сладкие подарки.

https://ria.ru/20240513/podarki-1945495693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставропольский край, сво, одежда