https://ria.ru/20240513/volontery-1945556271.html
Ставропольские волонтеры сшили бойцам СВО более 400 комплектов теплых вещей
Ставропольские волонтеры сшили бойцам СВО более 400 комплектов теплых вещей - РИА Новости, 13.05.2024
Ставропольские волонтеры сшили бойцам СВО более 400 комплектов теплых вещей
Волонтеры из станицы Воровсколесской Ставропольского края сшили и передали российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции более 400... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:53
2024-05-13T12:53
2024-05-13T12:53
надежные люди
ставропольский край
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Волонтеры из станицы Воровсколесской Ставропольского края сшили и передали российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции более 400 комплектов термобелья и теплых вещей, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В августе 2023 года несколько женщин из станицы организовали швейный цех по производству одежды для военнослужащих, участвующих в спецоперации. "Меньше чем за год они уже передали бойцам более 300... толстовок, около 150 пар нательного белья и более 200 пар носков собственного производства", - говорится в сообщении. Волонтер Татьяна Сухорукова рассказала, что все женщины, принимающие участие в шитье, будут работать до самой победы. Сама же Сухорукова является женой участника спецоперации. По ее словам, это и стало для нее главной мотивацией начать работу. "Я стараюсь не афишировать это действо. Но когда наша глава района едет в зону СВО для того, чтобы передать новые посылки ребятам, то видит, что ребята ходят в наших толстовках. Воротнички выглядывают", - отмечает она. Помимо теплых вещей, изготовленных собственными руками, волонтеры передают защитникам Отечества письма от детей, талисманы и сладкие подарки.
https://ria.ru/20240513/podarki-1945495693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, сво, одежда
Надежные люди, Ставропольский край, СВО, Одежда
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Волонтеры из станицы Воровсколесской Ставропольского края сшили и передали российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции более 400 комплектов термобелья и теплых вещей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В августе 2023 года несколько женщин из станицы организовали швейный цех по производству одежды для военнослужащих, участвующих в спецоперации.
"Меньше чем за год они уже передали бойцам более 300... толстовок, около 150 пар нательного белья и более 200 пар носков собственного производства", - говорится в сообщении.
Волонтер Татьяна Сухорукова рассказала, что все женщины, принимающие участие в шитье, будут работать до самой победы. Сама же Сухорукова является женой участника спецоперации. По ее словам, это и стало для нее главной мотивацией начать работу.
"Я стараюсь не афишировать это действо. Но когда наша глава района едет в зону СВО для того, чтобы передать новые посылки ребятам, то видит, что ребята ходят в наших толстовках. Воротнички выглядывают", - отмечает она.
Помимо теплых вещей, изготовленных собственными руками, волонтеры передают защитникам Отечества письма от детей, талисманы и сладкие подарки.