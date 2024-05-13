https://ria.ru/20240513/volodin-1945569281.html

В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин

В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин - РИА Новости, 13.05.2024

В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин

Важно, чтобы в Россию приезжали работать люди со знанием русского языка, уважая традиции страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:34

2024-05-13T13:34

2024-05-13T13:34

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Важно, чтобы в Россию приезжали работать люди со знанием русского языка, уважая традиции страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру", - сказал Володин на пленарном заседании. По его словам, для этого надо работать с дружественными странами, создавая там условия, чтобы учили русский язык. Спикер Госдумы отметил, что по этой теме также нужно более эффективно работать вместе с кабмином. "Мы сейчас не можем с вами взять и сказать, что всё сделано. Нет, многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда на работу, он не учил язык, относится понятно как к нашим традициям и культуре, и дальше возникают проблемы. Мы должны этого не допустить", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240510/migratsiya-1945127584.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество