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В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин - РИА Новости, 13.05.2024
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13:34 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/volodin-1945569281.html
В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин
В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин - РИА Новости, 13.05.2024
В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин
Важно, чтобы в Россию приезжали работать люди со знанием русского языка, уважая традиции страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:34
2024-05-13T13:34
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Важно, чтобы в Россию приезжали работать люди со знанием русского языка, уважая традиции страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру", - сказал Володин на пленарном заседании. По его словам, для этого надо работать с дружественными странами, создавая там условия, чтобы учили русский язык. Спикер Госдумы отметил, что по этой теме также нужно более эффективно работать вместе с кабмином. "Мы сейчас не можем с вами взять и сказать, что всё сделано. Нет, многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда на работу, он не учил язык, относится понятно как к нашим традициям и культуре, и дальше возникают проблемы. Мы должны этого не допустить", - подчеркнул он.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В Россию должны приезжать работники со знанием языка, заявил Володин

Володин: важно, чтобы в Россию приезжали работать со знанием русского языка

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Важно, чтобы в Россию приезжали работать люди со знанием русского языка, уважая традиции страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру", - сказал Володин на пленарном заседании.
По его словам, для этого надо работать с дружественными странами, создавая там условия, чтобы учили русский язык. Спикер Госдумы отметил, что по этой теме также нужно более эффективно работать вместе с кабмином.
"Мы сейчас не можем с вами взять и сказать, что всё сделано. Нет, многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда на работу, он не учил язык, относится понятно как к нашим традициям и культуре, и дальше возникают проблемы. Мы должны этого не допустить", - подчеркнул он.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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