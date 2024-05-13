https://ria.ru/20240513/volodin-1945546977.html

Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса

Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса - РИА Новости, 13.05.2024

Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса

В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:29

2024-05-13T12:29

2024-05-13T12:32

общество

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который производит и формирует национальный продукт, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У нас, если говорить о Государственной думе, было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы: мы натолкнулись как раз на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. По его словам, в случаях, когда дело касается жизни детей и здоровья, необходимо делать корректировку. Кроме того, Володин обратил внимание на случаи, когда мораторий защищает работу "наливаек", которые есть в жилых зонах. "Всё-таки надо нам отделить там, где речь идет о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Если будете предложение вырабатывать, обязательно это надо учесть", - заключил он.

https://ria.ru/20240229/proverki-1930360095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф, политика, твой бизнес – новости