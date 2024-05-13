https://ria.ru/20240513/volodin-1945546977.html
Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса
Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса - РИА Новости, 13.05.2024
Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса
В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:29
2024-05-13T12:29
2024-05-13T12:32
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который производит и формирует национальный продукт, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У нас, если говорить о Государственной думе, было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы: мы натолкнулись как раз на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. По его словам, в случаях, когда дело касается жизни детей и здоровья, необходимо делать корректировку. Кроме того, Володин обратил внимание на случаи, когда мораторий защищает работу "наливаек", которые есть в жилых зонах. "Всё-таки надо нам отделить там, где речь идет о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Если будете предложение вырабатывать, обязательно это надо учесть", - заключил он.
https://ria.ru/20240229/proverki-1930360095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, политика, твой бизнес – новости
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Володин призвал отделить "наливайки" и продажу вейпов от бизнеса
Володин о моратории на проверки: надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который производит и формирует национальный продукт, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас, если говорить о Государственной думе, было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы: мы натолкнулись как раз на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, в случаях, когда дело касается жизни детей и здоровья, необходимо делать корректировку. Кроме того, Володин обратил внимание на случаи, когда мораторий защищает работу "наливаек", которые есть в жилых зонах.
"Всё-таки надо нам отделить там, где речь идет о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Если будете предложение вырабатывать, обязательно это надо учесть", - заключил он.