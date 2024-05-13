https://ria.ru/20240513/volodin-1945544830.html

Володин рассказал о заслугах кандидата в вице-премьеры Григоренко

Володин рассказал о заслугах кандидата в вице-премьеры Григоренко - РИА Новости, 13.05.2024

Володин рассказал о заслугах кандидата в вице-премьеры Григоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что множество проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности решились в России, в том числе благодаря работе в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:21

2024-05-13T12:21

2024-05-13T12:21

россия

вячеслав володин

дмитрий григоренко

госдума рф

политика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что множество проблем в сфере контрольно-надзорной деятельности решились в России, в том числе благодаря работе в Госдуме кандидата на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В конце 2023 года была принята концепция совершенствования контрольно-надзорной деятельности РФ, в частности, в ней говорится, что освобождаются от ответственности бюджетные учреждения, детские сады и школы, если нарушения связаны с отсутствием финансирования для их деятельности. "Если средства выделены - надо спрашивать за их реализацию, но если средства не выделены, то не надо привлекать к ответственности директоров школ... Сейчас хорошо, что наконец-то вышли на эти решения, и все эти проблемы, надеюсь, ушли в прошлое. Но это вот как раз благодаря человеку, который отвечает в целом за взаимодействие в Государственной Думе, возглавляя комиссию по законотворчеству правительства Российской Федерации", - сказал Володин, говоря на пленарном заседании Госдумы. Володин отметил, что в Госдуме уже обсуждали вопрос о наказании от контрольно-надзорных органов директоров школ и руководителей садиков за то, что они не реализовали финансирование, однако при этом самого финансирования не поступало.

https://ria.ru/20240511/grigorenko-1945308240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, дмитрий григоренко, госдума рф, политика