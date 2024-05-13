https://ria.ru/20240513/volodin-1945532562.html
Депутаты должны отвечать за принятые решения, заявил Володин
Депутаты должны отвечать за принятые решения, заявил Володин - РИА Новости, 13.05.2024
Депутаты должны отвечать за принятые решения, заявил Володин
Госдуму слышат, в рамках новых полномочий нижняя палата парламента предлагает решения, которые обсуждаются, и депутаты должны нести ответственность за их... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:13
2024-05-13T12:13
2024-05-13T12:13
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вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдуму слышат, в рамках новых полномочий нижняя палата парламента предлагает решения, которые обсуждаются, и депутаты должны нести ответственность за их дальнейшую реализацию, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Депутат Валерий Гартунг на внеочередном заседании Госдумы в пятницу предложил Михаилу Мишустину при формировании структуры кабмина предусмотреть для зампреда правительства, курирующего промышленность, должность первого вице-премьера. Мишустин сообщил, что посоветуется на этот счет с президентом РФ Владимиром Путиным. "Вы знаете, что по итогам разговора с президентом было принято решение, а структуру (правительства - ред.) утверждает президент, что первый заместитель председателя правительства отвечает за промышленный блок. И на эту должность председатель правительства предложил Дениса Валентиновича Мантурова. Коллеги, это еще раз подчеркивает, что Государственную думу слышат. Она в рамках новых полномочий предлагает решения, которые затем обсуждаются", - заявил Володин в ходе пленарного заседания ГД в понедельник. Он рассчитывает, что профильные комитеты Госдумы помогут обеспечить совместную работу, нацеленную на конечный результат. "Это тот пример, когда мы должны на себя взять ответственность за дальнейшую работу. Потому что ключевое направление предлагается возглавить Денису Валентиновичу. Но здесь надо, чтобы и мы со своей стороны плечо подставили и не делили ответственность, а брали вместе", - добавил спикер ГД.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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госдума рф, вячеслав володин, россия, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Политика
Депутаты должны отвечать за принятые решения, заявил Володин
Володин: Госдуму слышат, нижняя палата предлагает решения, которые обсуждаются
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдуму слышат, в рамках новых полномочий нижняя палата парламента предлагает решения, которые обсуждаются, и депутаты должны нести ответственность за их дальнейшую реализацию, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Депутат Валерий Гартунг на внеочередном заседании Госдумы в пятницу предложил Михаилу Мишустину при формировании структуры кабмина предусмотреть для зампреда правительства, курирующего промышленность, должность первого вице-премьера. Мишустин сообщил, что посоветуется на этот счет с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вы знаете, что по итогам разговора с президентом было принято решение, а структуру (правительства - ред.) утверждает президент, что первый заместитель председателя правительства отвечает за промышленный блок. И на эту должность председатель правительства предложил Дениса Валентиновича Мантурова. Коллеги, это еще раз подчеркивает, что Государственную думу слышат. Она в рамках новых полномочий предлагает решения, которые затем обсуждаются", - заявил Володин в ходе пленарного заседания ГД в понедельник.
Он рассчитывает, что профильные комитеты Госдумы помогут обеспечить совместную работу, нацеленную на конечный результат.
"Это тот пример, когда мы должны на себя взять ответственность за дальнейшую работу. Потому что ключевое направление предлагается возглавить Денису Валентиновичу. Но здесь надо, чтобы и мы со своей стороны плечо подставили и не делили ответственность, а брали вместе", - добавил спикер ГД.