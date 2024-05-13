https://ria.ru/20240513/volodin-1945514042.html

Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин

Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин - РИА Новости, 13.05.2024

Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин

Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, с ними пройдено непростое время вызовов для РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:26

2024-05-13T10:26

2024-05-13T10:43

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, с ними пройдено непростое время вызовов для РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Все кандидатуры (вице-премьеров – ред.), внесенные председателем правительства, нам хорошо известны. Мы с ними прошли непростое время вызовов, с которыми столкнулась страна. Экономика по итогам прошлого года выросла до 3,6%. Вызовы преодолеваем", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы."Наверное, мы должны отметить, что правильно поступил председатель правительства, проведя консультации, обсуждая эти вопросы и с Государственной Думой, что предложил кандидатуры людей, которым не надо учиться, которым не надо начинать все сначала", - сказал Володин на пленарном заседании ГД, на котором рассматриваются кандидатуры на должности вице-премьеров РФ в новом составе кабмина.В субботу Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240513/manturov-1945509149.html

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Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф