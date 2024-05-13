https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными

На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными - РИА Новости, 13.05.2024

На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными

Российские войска начали окружать Волчанск в Харьковской области, заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" депутат местного областного совета Александр... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:18

2024-05-13T18:18

2024-05-13T18:49

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска начали окружать Волчанск в Харьковской области, заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" депутат местного областного совета Александр Скорик."По последней информации из Волчанска, город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону", — сказал он.Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что украинская армия на фоне продвижения российских сил в Харьковской области перебрасывает дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта. Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал трудной оперативную обстановку на этом направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Российская армия уже несколько дней активно продвигается в Харьковской области. Так, накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее российские военные взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф