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На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 13.05.2024 (обновлено: 18:49 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными
На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными
Российские войска начали окружать Волчанск в Харьковской области, заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" депутат местного областного совета Александр... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:18
2024-05-13T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
волчанск
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска начали окружать Волчанск в Харьковской области, заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" депутат местного областного совета Александр Скорик."По последней информации из Волчанска, город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону", — сказал он.Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что украинская армия на фоне продвижения российских сил в Харьковской области перебрасывает дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта. Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал трудной оперативную обстановку на этом направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Российская армия уже несколько дней активно продвигается в Харьковской области. Так, накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее российские военные взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/forbes-1945550948.html
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными

Депутат Харьковского облсовета: российские военные начинают окружать Волчанск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска начали окружать Волчанск в Харьковской области, заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" депутат местного областного совета Александр Скорик.
«
"По последней информации из Волчанска, город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону", — сказал он.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Вчера, 12:37
Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что украинская армия на фоне продвижения российских сил в Харьковской области перебрасывает дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта.
Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал трудной оперативную обстановку на этом направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Российская армия уже несколько дней активно продвигается в Харьковской области. Так, накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее российские военные взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Волчанск находится на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе проживали более 17 тысяч человек.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВолчанскВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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