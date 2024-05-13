На Украине сообщили о начале окружения Волчанска российскими военными
Депутат Харьковского облсовета: российские военные начинают окружать Волчанск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска начали окружать Волчанск в Харьковской области, заявил в эфире украинского телеканала "Эспрессо" депутат местного областного совета Александр Скорик.
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"По последней информации из Волчанска, город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону", — сказал он.
Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что украинская армия на фоне продвижения российских сил в Харьковской области перебрасывает дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта.
Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал трудной оперативную обстановку на этом направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Российская армия уже несколько дней активно продвигается в Харьковской области. Так, накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее российские военные взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Волчанск находится на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе проживали более 17 тысяч человек.