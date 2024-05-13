https://ria.ru/20240513/volchansk-1945511904.html

В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ

В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2024

В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ

Власти Украины не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области, пишет Le Monde со ссылкой на неназванного украинского военного, который находится в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:16

2024-05-13T10:16

2024-05-13T11:02

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в мире

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волчанск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти Украины не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области, пишет Le Monde со ссылкой на неназванного украинского военного, который находится в окрестностях города. "Оборона Волчанска не была подготовлена", — привела газета слова своего источника.Он добавил, что в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки наступления" российских войск.Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне российское Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20240510/boi-1945086802.html

харьковская область

россия

волчанск

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в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины