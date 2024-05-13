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В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 13.05.2024 (обновлено: 11:02 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945511904.html
В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ
В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ
Власти Украины не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области, пишет Le Monde со ссылкой на неназванного украинского военного, который находится в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:16
2024-05-13T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
волчанск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти Украины не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области, пишет Le Monde со ссылкой на неназванного украинского военного, который находится в окрестностях города. "Оборона Волчанска не была подготовлена", — привела газета слова своего источника.Он добавил, что в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки наступления" российских войск.Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне российское Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
https://ria.ru/20240510/boi-1945086802.html
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ

Monde: ВСУ не подготовили оборону Волчанска к действиям российских сил

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYУкраинская самоходная гаубица "Гвоздика" в Волчанске
Украинская самоходная гаубица Гвоздика в Волчанске - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Украинская самоходная гаубица "Гвоздика" в Волчанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти Украины не подготовили оборону Волчанска в Харьковской области, пишет Le Monde со ссылкой на неназванного украинского военного, который находится в окрестностях города.
"Оборона Волчанска не была подготовлена", — привела газета слова своего источника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
Вчера, 08:00
Он добавил, что в районе населенного пункта нет средств, необходимых для "блокировки наступления" российских войск.
Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что "линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций".
Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне российское Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВолчанскВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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