https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html

Польские военные потеряли снайперскую винтовку

Польские военные потеряли снайперскую винтовку - РИА Новости, 13.05.2024

Польские военные потеряли снайперскую винтовку

Польские солдаты потеряли снайперскую винтовку во время учений, сообщили в войсках территориальной обороны. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:08

2024-05-13T22:08

2024-05-13T22:27

в мире

польша

поморское воеводство

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ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Польские солдаты потеряли снайперскую винтовку во время учений, сообщили в войсках территориальной обороны. "В Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря оружия — винтовки BOR", — говорится в заявлении.Отмечается, что с момента обнаружения пропажи бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны принимали активное участие в поисках утерянного оружия. Среди местного населения разъяснительную работу ведет военная полиция вместе со Службой военной контрразведки. Военные также не исключают криминального следа в истории о пропаже винтовки, включая ее умышленное хищение.BOR — снайперская винтовка польского производства калибра 7,62 миллиметра.

https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html

польша

поморское воеводство

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, поморское воеводство