https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html
Польские военные потеряли снайперскую винтовку
Польские военные потеряли снайперскую винтовку - РИА Новости, 13.05.2024
Польские военные потеряли снайперскую винтовку
Польские солдаты потеряли снайперскую винтовку во время учений, сообщили в войсках территориальной обороны. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:08
2024-05-13T22:08
2024-05-13T22:27
в мире
польша
поморское воеводство
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ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Польские солдаты потеряли снайперскую винтовку во время учений, сообщили в войсках территориальной обороны. "В Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря оружия — винтовки BOR", — говорится в заявлении.Отмечается, что с момента обнаружения пропажи бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны принимали активное участие в поисках утерянного оружия. Среди местного населения разъяснительную работу ведет военная полиция вместе со Службой военной контрразведки. Военные также не исключают криминального следа в истории о пропаже винтовки, включая ее умышленное хищение.BOR — снайперская винтовка польского производства калибра 7,62 миллиметра.
https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, поморское воеводство
В мире, Польша, Поморское воеводство
Польские военные потеряли снайперскую винтовку
Солдаты войск теробороны Польши потеряли снайперскую винтовку после учений
ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Польские солдаты потеряли снайперскую винтовку во время учений, сообщили в войсках территориальной обороны.
«
"В Тчеве (Поморское воеводство Польши) после интенсивных дневных и ночных учений была обнаружена утеря оружия — винтовки BOR", — говорится в заявлении.
Отмечается, что с момента обнаружения пропажи бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны принимали активное участие в поисках утерянного оружия. Среди местного населения разъяснительную работу ведет военная полиция вместе со Службой военной контрразведки.
Военные также не исключают криминального следа в истории о пропаже винтовки, включая ее умышленное хищение.
BOR — снайперская винтовка польского производства калибра 7,62 миллиметра.