https://ria.ru/20240513/veteran-1945734969.html

Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал, как 30 лет ждал прихода России

Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал, как 30 лет ждал прихода России - РИА Новости, 13.05.2024

Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал, как 30 лет ждал прихода России

Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах рассказал РИА Новости, что 30 лет ждал прихода России. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T21:31

2024-05-13T21:31

2024-05-13T22:06

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

ссср

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

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РОВНОЕ (Херсонская обл.), 13 мая — РИА Новости. Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах рассказал РИА Новости, что 30 лет ждал прихода России."Я один раз принимал присягу своей Родине, она у меня одна", — отметил пенсионер.Бульбах начинал службу в Советской армии на Черноморском флоте, позднее был переведен на Балтику. После распада СССР он отказался принять присягу на Украине.Пенсионер уточнил, что каждый год поднимал советский военно-морской флаг на праздники, не боясь преследования со стороны украинских властей. В этом году он планирует вывесить на День ВМФ и флаг России."Распался СССР, он все время мне говорил: это временное явление, все вернется на круги своя. Придут наши. <...> Отчаяние такое было, что мы с Крымом не попали", — вспоминает его супруга Екатерина Бульбах.Сотрудники Росгвардии поздравили моряка с Днем Черноморского флота, который ежегодно отмечается 13 мая, вручили подарки и георгиевские ленточки его внукам.

https://ria.ru/20240504/zhena-1943903664.html

https://ria.ru/20240513/pozdravlenie-1945473909.html

россия

херсонская область

ссср

украина

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Поздравление с Днем Черноморского флота пенсионера Военно-морского флота Юрия Бульбаха "Родина у меня одна". Пенсионер военно-морского флота Юрий Бульбах каждый год поднимал советский военно-морской флаг на праздники и ждал прихода России, сотрудники управления Росгвардии по Херсонской области поздравили его с днём Черноморского флота.Бульбах был уверен, что Россия вернётся. Признаётся, что ждал этого момента 30 лет. 2024-05-13T21:31 true PT1M31S

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россия, херсонская область , ссср, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина