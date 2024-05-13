https://ria.ru/20240513/vaktsina-1945748544.html

Takeda вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от Альцгеймера

Takeda вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от Альцгеймера - РИА Новости, 13.05.2024

Takeda вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от Альцгеймера

Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical заключила соглашение со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по которому вложит до 2,2 миллиарда... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:45

2024-05-13T23:45

2024-05-13T23:45

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical заключила соглашение со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по которому вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от болезни Альцгеймера. По условиям соглашения, AC Immune получит авансовый платеж в размере 100 миллионов долларов, за которым последуют новые выплаты объемом до 2,1 миллиарда долларов в случае прохождения всех ключевых этапов разработки. Отмечается, что Takeda получит исключительные права на лицензирование потенциально первой в своем роде активной иммунотерапии для сдерживания развития болезни Альцгеймера.

https://ria.ru/20230921/nauka-1897572345.html

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