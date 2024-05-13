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Takeda вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от Альцгеймера
Takeda вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от Альцгеймера - РИА Новости, 13.05.2024
Takeda вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от Альцгеймера
Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical заключила соглашение со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по которому вложит до 2,2 миллиарда... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:45
2024-05-13T23:45
2024-05-13T23:45
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical заключила соглашение со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по которому вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от болезни Альцгеймера. По условиям соглашения, AC Immune получит авансовый платеж в размере 100 миллионов долларов, за которым последуют новые выплаты объемом до 2,1 миллиарда долларов в случае прохождения всех ключевых этапов разработки. Отмечается, что Takeda получит исключительные права на лицензирование потенциально первой в своем роде активной иммунотерапии для сдерживания развития болезни Альцгеймера.
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экономика, япония, в мире
Экономика, Япония, В мире
Takeda вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от Альцгеймера
Фармфирма Takeda вложит до 2,2 млрд долларов в создание вакцины от Альцгеймера
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical заключила соглашение со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по которому вложит до 2,2 миллиарда долларов в создание вакцины от болезни Альцгеймера.
По условиям соглашения, AC Immune получит авансовый платеж в размере 100 миллионов долларов, за которым последуют новые выплаты объемом до 2,1 миллиарда долларов в случае прохождения всех ключевых этапов разработки.
Отмечается, что Takeda получит исключительные права на лицензирование потенциально первой в своем роде активной иммунотерапии для сдерживания развития болезни Альцгеймера.